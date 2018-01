Záhrade so ženským citom kraľuje modrá a biela

Základ záhrady na okraji veľkého mesta sa pritom nemenil a nenastal ani žiadny výrazný zásah. Okrem niekoľkých rastlín a doplnkov pribudli nové zákutia a dokončili vstupnú časť pri dome. Ako keď maliar domaľuje posledné ťahy štetcom a obraz získa svoju výslednú hodnotu.

Menila sa však fasáda domu. Kým v minulosti ju takmer celú zakrývala popínavá zeleň, dnes sa pýši jasnou bielou s modrými akcentmi. Modro-biela je nakoniec hlavný farebný motív premeny.

Pre každého niečo

Dvojgeneračný dom so samostatnými vstupmi poskytuje zázemie mladej rodine s deťmi a rodičom. Exteriér s jednou výškovou terasou slúži všetkým, každý si tu nájde to pravé pre seba.

Či už sa chce rozprávať, alebo byť sám, opaľovať sa či osviežiť vo vode. Pôdorys vstupného dvora s kamenným chodníčkom má tvar úzkeho obdĺžnika. Jeho súčasťou je i nové sedenie v modro-bielom južanskom štýle. Ranná i poobedňajšia kávička je tu z domu naozaj na skok.

Suchý múrik plný rastlín, rôzne doplnky, ale i hmota dospelej zelene lákajú na chvíľu sa zastaviť a jednoducho obdivovať. V hlavnom priestore za domom sa stretávajú, rovnako ako predtým, kamenný kozub, jazierko a sedenie pod rozkvitnutou albíziou.

Najväčšiu zmenu tu zaznamenala už spomínaná fasáda. Jej nová podoba priestor presvetlila. Záhrada pokračuje cez kamennú terasu smerom nahor. „Na poschodí“ sa udiali ďalšie zmeny, ktoré dotvorili celkový ráz.

Romantické sedenie na modrej lavičke v objatí zelene je ideálne, ak niekto z domácich potrebuje chvíľu pre seba. Modrý nábytok na trávniku zas pozýva na slnenie sa alebo na večerné rozhovory vo dvojici.

Aby záhradný domček ladil s celkovým štýlom, i on má novú, ako inak, bielo-modrú fasádu. Na svoje si tu prídu i deti, ktoré najviac využívajú kruhový bazén. Zástenu za ním tvorí samotný plot obložený rohožou, čím sa ušetrili vzácne centimetre bohato vyplnenej plochy.

So ženským citom

Verili by ste, že takúto nádhernú zeleň sme našli v strede leta bez automatickej závlahy? Je to zámer. Polievanie je u domácich forma relaxu a s hadicou tu „behajú“ radi. Veľká prednosť záhrady je prítomnosť vzrastlých stromov. Okrem toho, že tvoria kostru záhrady, v lete poskytujú závideniahodný tieň.

Situované sú predovšetkým okolo hranice pozemka, čím zároveň tvoria vizuálnu bariéru od susedov. Vysadili ich tu asi pred 30 rokmi domáci, keď prerábali pôvodný ovocný sad na okrasnú záhradu.

Majiteľka rada experimentuje s rastlinami. Nevyhýba sa ani novinkám. Taká je i centrálne vysadená albízia – južanský strom s jemnou textúrou listov a kvetov, ktorá pripomína dovolenkové destinácie. Nechýba ani zeleninový kútik v podobe drevených vyvýšených záhonov. Jedlé kúsky, ako sú ríbezle na kmienku, nájdete i okolo bazéna zamiešané do okrasných výsadieb.

Čo sa materiálov týka, vyhrávajú prírodné, konkrétne drevo a kameň. O záhradu sa stará a rozhoduje o nej majiteľka. A naozaj, z celého priestoru cítiť ženskú ruku. Ide najmä o všadeprítomné doplnky, kvitnúce kvety, mäkkosť tvarov, ale i zladenie materiálov a farieb. Skrátka, taký malý raj.



Anna ČIBOVÁ

návrh záhrady www.zreuz.eu

foto: archív

„Záhrada nie je tvorená v konkrétnom štýle. Vzniká postupne, spôsobom, že niečo výhodne kúpim a potom uvažujem, kam by som to vysadila či umiestnila. Skúšam i rôzne exotické druhy. Riadim sa najmä citom. Rozmýšľam, ktoré rastlinné druhy skombinovať tak, aby to bolo pekné v zime i v lete. Moja najobľúbenejšia farba je modrá. Je pre mňa útulná, rodinná, jednoducho domácka. Preto sme premaľovali záhradný nábytok a použili ju na doplnkoch a na fasáde ako akcent. Pôvodne som sa pohrávala s myšlienkou použiť svetlomodrú modrej skalice na celú plochu, ako to kedysi používali na fasády naši predkovia. Čo sa týka farieb kvetov, pocit pohody vo mne vyvoláva kombinácia modrej s ružovou a bielou. Príkladom sú modré hortenzie s ružovými ružami a klasickými bielymi margarétkami.“

Autor: Pekné Bývanie/Monika KRÁLOVÁ