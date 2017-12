Záhrada tvorená pre rodinu: V nej si každý našiel svoj malebný kútik

Prezradíme, že sa pozeráte na jednu z prvotín vtedy začínajúcich kolegov, záhradných architektov Ferdinanda Lefflera a Davida Horáka. Pred šiestimi rokmi ich oslovili majitelia secesnej vily s predstavou, či by okolie domu neupravili „na prírodno“. Tak, aby si tu každý z početnej rodiny našiel svoj malebný kútik.

Harmónia domu a záhrady

Od začiatku bolo tiež jasné, že na dlažby a obrubníky sa použije materiál získaný z druhej ruky s príznačnou patinou. S tehličkovým obkladom na fasáde korešpondujú staré tehly, drevené prvky na dome zas našli spojenca v železničných podvaloch obrubníkov a chodníkov. Dom so záhradou sa týmto pekne myšlienkovo prepojili. Z pôvodnej záhrady bolo našťastie možné zachovať niektoré zdravé a dospelé stromy a kry. Pribudlo však i veľa nového. Medzi vždyzelenými druhmi dominuje vresovisko s kosodrevinou a brezami. Prírodný ráz podporuje i množstvo trvaliek, bylinky a záhon papradí. Zvolený štýl vystihli, v záhrade nenájdete jediný plastový prvok.

Pre veľkú rodinu

Keďže tu býva veľká rodina, z praktických dôvodov vznikla pred domom väčšia spevnená plocha. Nepôsobí vôbec násilne, čo majú na svedomí práve premenlivé odtiene starej tehly a menšie trvalkové záhony hneď pri dome. Druhá spevnená plocha, ako inak, je terasa za domom. Pri redizajne tejto záhrady si jej najbližší sused, les, zahral dosť významnú úlohu. Stal sa kľúčovou inšpiráciou pre tvorcov návrhu. Zakomponovať do priestoru bolo treba i detské preliezky. Avšak deti milujú aj modro-biely altánok učupený pod korunami stromov v záhone papradí, kde sa cítia celkom ako v rozprávke. Záhrada doslova povzbudzuje ich fantáziu. Dospelí si zas z času na čas posedia na lavičke, ktorá je vždy v tieni. Keďže je vyrobená na mieru okolo obvodu kmeňa, stačí si do tieňa iba presadnúť. O tom, že majitelia sa so záhradou veľmi skoro zžili, svedčia rôzne detaily, ktoré s citom dopĺňajú. Romantické napájadlo pre vtáčiky a kvetináče plné kvetín sem umiestnila pani domáca.

Prakticky bezúdržbová

Otázka údržby bola pre majiteľov od začiatku rovnako dôležitá ako samotná realizácia. Nechceli sa stať otrokmi vlastnej záhrady. Dnes už možno skonštatovať, že architekti splnili do bodky i túto požiadavku. Naopak záhrada je pre nich priestor, kde môžu naozaj, ale i obrazne voľne dýchať. Ponúka tiež veľa možností, ako tráviť voľný čas. Výhoda zvoleného prírodného štýlu je i to, že tu vôbec neprekáža, ak sa niekde objaví burinka, spadnuté lístie či iná drobná nedokonalosť. Jediné, čomu sa vyhnúť nedalo, je pravidelné kosenie. O odbornú údržbu sa postará približne dvakrát do roka profesionálna firma. Isté však je, že vôňu a ducha susediaceho lesa sa v tejto záhrade stále darí udržať.

Ing. Ferdinand LEFFLER, záhradný architekt www.flera.cz

„Od začiatku tvorby išlo o pocit, pocit a zase iba pocit. Základný zdroj inšpirácie bol pre nás susediaci les so spevom vtákov, vôňou ihličia a majestátnymi stromami, poskytujúcimi prívetivé chladivé vlhko. Dnes sú z nás s majiteľmi priatelia. Z času na čas si s chuťou na terase pripijeme skvelým vínom a bavíme sa na príbehoch, ako to bolo vtedy, keď sme záhradu zakladali.“

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/Monika KRÁLOVÁ