Záhradníci radia: Tento strom by si mal v roku 2019 zasadiť každý z vás

Keď si ho vysadíte, nielen že budete mať bahniatka vždy po ruke, ale pomôžete prírode.

Vŕba je nenahraditeľná

Ak máte záhradu, mali by ste si tam povinne zasadiť vŕbu. Alarmujúco totiž z našej krajiny mizne, a pritom je taká potrebná! Okrem toho, že zaisťuje ochranu brehových svahov a rekultiváciu lomov, je záchranou pre včely a včely sú zase záchranou pre nás. Tie totiž pri jarnom vylietavaní z úľov potrebujú výživu a vďaka vŕbe získajú poriadnu porciu proteínu.

Menej vŕb - menej medu?

Vŕby sú včelia pastva. Bohužiaľ, dochádza k úbytku včelstiev a tým pádom sa znižuje aj produkcia medu. Ten, ktorý sa predáva, potom musí byť zákonite drahší. Pokiaľ si vysadíte na svojom pozemku vŕbu, včely sa vám poďakujú a vy to oceníte pri natieraní si medíka na chlieb. Kým nezačnú kvitnúť ovocné stromy, vďaka vŕbe majú včely celú jar o potravu postarané.

Aj človek potrebuje vŕbu

Poznáte to aj z literatúry. Bútľavá vŕba vás vždy vypočuje. V dôsledku klimatických zmien však stúpa význam vŕby aj pre nás, a to hlavne pre jej schopnosť zadržiavať vodu v krajine a zároveň spevňovať pôdu. Vŕba spevní brehy vodných tokov aj terén ako taký. Využívame ich pri pletení rôznych košíkov, je skrátka našou súčasťou odnepamäti a my by sme nemali dovoliť, aby z našej krajiny vymizla!

Zasaďte si ju, prosím...

Na výber máte z množstva druhov vŕb, niektorá je liečivá, iná sa zas viac hodí do menšej záhrady, iná do väčšej, preto sa poraďte v záhradníctve. Rastie veľmi rýchlo, takže môžete v krátkom čase pomôcť životnému prostrediu. Sadí sa na začiatku jari, pretože vtedy už nie je pôda zmrznutá, ale nie je ešte letná horúčava, ktorá by bránila výhonkom zakoreniť sa a nútila by ich vyschnúť.

Veď viete, ako spieva Majk Spirit: „A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým."

