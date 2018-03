Záhradný domček: Ako si vybrať z ponuky na trhu a postaviť jeho základy

Veľkosť záhradného domčeka závisí hlavne od toho, koľko náradia v ňom ubytujete. Časom k nemu určite pribudnú nejaké vrecia so zeminou, črepníky, kosačka, detské hračky a rôzne nepotrebné veci, ktoré sa v ňom na ceste do kontajnera určitý čas ešte zdržia.

V každom prípade domček nikdy nebude prázdny, skôr treba dať pozor, aby ste ho nezaplnili ešte pred dokončením.

Zohľadniť treba aj veľkosť záhrady, aby domček nezabral polovicu trávnika a nezatienil tú druhú. Pri väčšej záhrade je možné uvažovať veľkoryso, no stále by to mal byť len domček v tom pravom slova zmysle.

Z tohto hľadiska je záhradný domček všetko od drevenej skrine až po zhruba 10 metrov štvorcových pôdorysnej plochy.

Stavby s pôdorysnou plochou väčšou ako 10 metrov štvorcových sú skôr záhradné chatky a ich konštrukcia vrátane základov musí byť masívnejšia (nehovoriac o tom, že na väčší domček už pravdepodobne budete potrebovať stavebné povolenie).

Prefabrikované záhradné domčeky skonštruované z dreva alebo plechu vyjdú minimálne na 200 eur. Závisí aj od vkusu, pre aký materiál sa rozhodnete. Drevený domček ponúkaný v obchodoch sa skladá z latkových samonosných stien. Plechový má nosnú rámovú konštrukciu obloženú plechovými panelmi.

Viac tipov nájdete na gazduj.sk

Autor: gazduj.sk/Peter Chlepko