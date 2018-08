Zámocké záhrady z vtáčej perspektívy: Tak tomuto sa hovorí precíznosť!

V prípade, že navštevujete hrady a zámky na Slovensku i v zahraničí, dávate si záležať aj na tom, aby ste neobišli ich záhrady? Tie sú totižto jednou veľkou súčasťou týchto kultúrnych pamiatok a často aj ozajstným majstrovským dielom. Presné, geometrické tvary dosiahnuté detailnými meraniami, krásne, kvitnúce kvety, kamienkové chodníčky, fontány a fontánky, kríky, stromy či dokonca vodné priekopy. To všetko mal a stále má na svedomí skúsený tím odborníkov, ktorí našim výletom do histórie ponúkajú ešte o niečo dokonalejší zážitok z miesta, ktoré navštívime. Viete si bez svojich typických záhrad predstaviť napríklad neďaleký Schönbrunn alebo francúzsky Versailles? To asi ťažko. A na svete je týchto jedinečných skvostov nespočetne veľa.

Autor: Mária Ambrozová