Zavonia levanduľa aj u vás? Na jej pestovanie nemusíte mať záhradu

Starať sa o levanduľu nie je náročné

Ak chcete pestovať levanduľu na terase či balkóne, vyberte si objemnejší kvetináč. Efektné bude, ak vyberiete nádobu v proslovenskom štýle, ktorá navodí atmosféru južného Francúzska. Nájdite jej na balkóne teplé a bezveterné stanovisko. Levanduľa obľubuje suché, kamenisté a priepustné zeminy s dobrým odvodom vlahy. Odporúča sa na dno nádoby uložiť drenážnu vrstvu, menšie kamienky. Polievajte ju pravidelne, ale neprelejte, aby od vody nezhnila. Zabezpečte, aby bol kvetináč na spodku deravý a prebytočná voda mohla odtiecť. Dočasný nedostatok vlahy jej neprekáža.

Kvitne počas horúcich letných dní a vtedy vylučuje najviac voňavých silíc. Dôležitejšou časťou starostlivosti o levanduľu je strihanie. Ak ho zanedbáme, zostane z nej len riedka „metla“ s kvetmi na koncoch stoniek. Mala by sa strihať vždy po odkvitnutí, v auguste. Do do zimy si potom ešte stihne vyhnať výhonky, ktoré síce už nezakvitnú, ale ochránia rastlinku pred mrazmi. Levanduľa nepúšťa korene príliš hlboko, preto je lepšie ak ju na zimu umiestnite dnu, pretože by mohli korienky zamrznúť.

Prečo pestovať levanduľu?

Lístky levandule, čerstvé alebo sušené, využijete v kuchyni ako korenie k mäsu, rybám či hubám. Proslovenská zmes sa bez nich nezaobíde. Sušené kvety sa zasa využívajú v liečiteľstve. Čaj z levandule upokojuje, odstraňuje poruchy spania, zmierňuje migrénu a bolesti hlavy, je dobrý proti nafukovaniu a poruchám trávenia nervového pôvodu, odvodňuje organizmus, pomáha pri kašli. Levanduľový kúpeľ je výborný doplnok pri liečbe plesní a ekzémov, ale aj na problémy s lupinami či padaním vlasov.

Autor: am/ipeknebyvanie.sk