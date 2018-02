Žiadna záhradka sa bez nich nezaobíde: Vyberte si ten správny typ záhradného chodníka

Zariaďujete svoju záhradu a jednoducho si neviete vybrať? Poradíme vám.

Šliapanie po kameňoch

Kameň je výbornou voľbou do každého typu záhrady. Dokonale splynie s prostredím aj v menšej záhradke a naopak, vynikne vo väčšej. Vybrať si môžete medzi prírodným alebo umelým kameňom. Prírodný je najlepší s vrstevnatou štruktúrou, napríklad zapustený do trávnika. Treba však rátať s vyššou cenou. Pri umelom sa môžete spoľahnúť na presnosť opracovania do požadovaného tvaru a vybrať si môžete aj odtieň, ktorý sa najlepšie hodí do koncepcie vašej záhrady. Pozor si však treba dať na kvalitné, fixné osadenie a všímajte si aj hrúbku kamennej platne, mala by mať minimálne 5 – 8 cm.

Drevo do záhrady jednoducho patrí

Hoci nejde o bežný typ záhradného chodníka, drevo v záhrade pôsobí nie len prirodzene, ale aj romanticky a originálne. Zvoliť môžete drevené trámy, podvaly, krájané drevo alebo guľatinu. Najlacnejším riešením je určite drevo z vlastnej záhrady, po čase sa vám to však nemusí vyplatiť a vplyvmi počasia váš chodník stratí svoju funkciu. Vhodný je skôr agát alebo dub. Z exotických drevín to môže byť massanduba, tík alebo bangkirai.



Poďte s nami aj na návštevu krásnej slovenskej záhrady, ktorú do rúk chytili ostrieľaní odborníci

Betón sa prispôsobí

Okrem tradičnej zámkovej dlažby, kociek alebo iných tvarov uložených tesne na seba, existuje aj iný spôsob uplatnenia betónu pri realizácii chodníka. Možno sa to nezdá ale betónové platne môžu byť aj v dokonalej imitácii dreva. Povrch je reliéfny, odolný a navyše ľahko udržiavateľný. Pri oddelených platniach je veľmi príjemná aj kombinácia so štrkom.

Sypké chodníky

Hľadáte najjednoduchšiu a najrýchlejšiu možnosť realizácie chodníka? Vašou voľbou bude určite sypký materiál, napríklad štrk, piesok, antuka alebo brizolit. Veľkou výhodou takýchto záhradných chodníkov je jednoduché odvádzanie dažďovej vody. Pri „pokladaní“ však určite budete potrebovať okrem sypkého materiálu aj obrubníky a geotextíliu. Vďaka nim sa chodník nebude rozchádzať a miešať so zeminou.

Autor: Iveta Madigárová - Čujdíková