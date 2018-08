Záhrada s biobazénom: Zmena pod taktovkou záhradného architekta

Najskôr sa majitelia do rekonštrukcie chceli pustiť sami. Dali by si postaviť prírodné kúpacie jazierko v tvare ľadvinky a potom by dokúpili a vysadili nejaké rastliny. No ako sami hovoria, našťastie sa celý proces dostal síce do cudzích, ale do tých správnych rúk.

Šťastie na druhý pokus

Pôvodnú záhradu založila záhradnícka firma pred dvanástimi rokmi hneď po dostavbe domu. Majitelia však mali smolu. Firma totiž vzápätí zanikla a s ňou aj takmer polovica vysadených rastlín. Domáci sami presádzali, čo sa ešte dalo zachrániť. Výsledok bola aká-taká obvodová zeleň a živoriaci trávnik. Estetická nebola ani terasa s betónovou podlahou, ktorú radšej ani veľmi nepoužívali.

Život ich však zavial na dlhší čas do Rakúska, kde sa u známych zoznámili s biobazénmi. Celkom oddelená rastlinná zóna filtrovala vodu, čo ju udržiavalo čistú. Táto myšlienka sa im natoľko zapáčila, že sa po návrate domov rozhodli pre podobné riešenie na vlastnom pozemku. Na druhýkrát už mali s výberom odborníkov viac šťastia. Oslovili záhradného architekta Ferdinanda Lefflera z ateliéru Flera, ktorý zveril rekonštrukciu do rúk mladej kolegyne Zuzane Němečkovej.

Z ľadvinky obdĺžnik

Záhradná architektka využila v novom návrhu aj existujúcu zeleň. Čo bolo pekné a zdravé, ponechala. Živé zelené steny záhradu prirodzene chránia pred pohľadmi od susedov, v lete poskytujú príjemný tieň. Namiesto nepravidelného tvaru biobazéna navrhla obdĺžnik s pozdĺžnou líniou čistiacich rastlín na horizonte. Presvedčila majiteľov, že sa sem väčšmi hodí a do priestoru vnesie istú eleganciu a čistotu línií. Dali na ňu a neľutujú. Jeho pozdĺžna os je na jednej strane pomyselne ukotvená v strede pôvodného záhradného domčeka, na druhej v novoumiestnenej lavičke pod brezou. Výraznou premenou prešla i terasa a vonkajšie schody, ktoré dostali atraktívny drevený povrch zo sibírskeho smrekovca.

Nový prvok je kamenná stena s tečúcou vodou, ktorá v horúcom lete osviežuje vzduch. Dosadbám sa nevyhli ani existujúce záhony, v ktorých záhradníci vysadili nenáročné trvalky a na slnečných miestach najmä levandule. Zásadný krok k vylepšeniu trávnika bola výmena nevhodnej pôdy. A aby všetko prospievalo aj počas neprítomnosti domácich, pribudla automatická závlaha. Príjemné spestrenie predstavuje stromový solitér v podobe katalpy s guľovitou korunou a lavičkou na mieru. Odkedy majú záhrada s terasou novú podobu, domáci ju milujú a na rozdiel od minulosti tu trávia čo najviac času.

Ing. Fredinand LEFFLER

záhradný architekt www.flera.cz

Je to vždy oriešok, keď chcú klienti zmenu v hotovej a funkčnej záhrade. Často sú, hoci podvedome, zvyknutí na princípy, ktoré pôvodné usporiadanie prináša. Ja ako nový záhradný architekt vidím veci inak a čaká ma neľahká úloha pomaly meniť niektoré staré zvyky. Treba zatvoriť oči a predstaviť si, aká by záhrada mohla byť, keby na nej nič nebolo. V tomto prípade boli majitelia na zmeny pripravení a bolo s nimi radosť spolupracovať. A keď vás po dokončení majiteľka víta s čerstvo upečenou bábovkou, tak je aj bez slov jasné, že všetko je tak, ako má byť.

Autor: Pekné Bývanie/Monika KRÁLOVÁ