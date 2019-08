Ako sa správne starať o ratanový nábytok

Niet sa čomu čudovať, okrem nadčasového dizajnu so sebou prináša aj množstvo benefitov – vysokú odolnosť voči mechanickému poškodeniu aj nástrahám počasia, vďaka nízkej váhe sa ním ľahko manipuluje a v porovnaní s kovom či drevom je nenáročný na údržbu. Ako sa však správne starať o ratanový nábytok?

Nie je ratan ako ratan

Poznáme prírodný a umelý ratan, hoci sa dnes väčšina nábytku vyrába z toho umelého, správnu starostlivosť si zaslúži aj prírodný ratan. Na čo by ste mali myslieť? V porovnaní s umelým je prírodný ratan náročnejší na údržbu a je citlivý na vlhkosť a tiež slnečné lúče. I to je dôvod, prečo je vhodnejší do interiéru, zimných záhrad či prístreškov. Základom je záhradný nábytok povysávať a pretrieť jemnou handričkou napustenou špeciálnym prípravkom na nábytok. Pri čistení by sme sa mali vyhnúť riedidlám či benzínu. V prípade poškodeného vlákna, defektné miesto zalepíme sekundovým lepidlom a pretrieme nefarebným lakom.

Ako sa starať o umelý ratan

V prípade nábytku z umelého ratanu je starostlivosť oveľa jednoduchšia – kreslá, ležadlá či stoly stačí pretrieť vlhkou handričkou, prípadne vystriekať záhradnou hadicou. Tento materiál je totiž odolný voči vlhkosti aj UV žiareniu. Odporúčame však do záhrad či na balkóny vyberať ratanový nábytok s hliníkovou konštrukciou, pri ktorej nebudete musieť riešiť vyššiu hmotnosť či koróziu, ako tomu môže byť pri oceľovej konštrukcii.

Zimovať či nezimovať ratanový nábytok?

Hoci je ratanový nábytok nesmierne odolný, do exteriéru je vhodné siahnuť po modeloch špeciálne určených pre vonkajšie použitie. Vtedy je to výrazne jednoduchšie aj so skladovaním, resp. zazimovaním. Okrem dažďa a slnečných lúčov pre umelý ratan nepredstavuje žiadny problém ani mráz a sneh, takže ho pokojne môžete aj počas zimného obdobia nechať na svojom stanovisku. Odporúčame však ratanový nábytok prikryť celtou či nepremokavou plachtou, ktorá ho lepšie ochráni pred vyčíňaním počasia.

