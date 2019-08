Ako vybrať ratanový nábytok na malé záhrady alebo balkóny

Ratanový nábytok však prináša hneď niekoľko riešení, aby ste aj priestorovo obmedzené možnosti využili skutočne príjemne: na posedenie s priateľmi či partnerom. Na čo by ste si mali dať pozor pri hľadaní ratanového nábytku na menšiu záhradu alebo balkón?

Merajte a umne pracujte s priestorom

Predtým, ako sa pustíte do samotného vyberania ratanového nábytku, najprv zoberte meter a zistite potenciál vášho priestoru. Pokojne si aj načrtnite skicu s rozmermi a navrhnite si možné usporiadanie sedenia. Vyhnete sa tomu, že po kúpe nábytku sa vám tam nezmestí. Aj skutočne malé priestory ponúkajú veľa možností: máte podlhovastý úzky balkón? Čo by ste povedali na skladacie ratanové ležadlo? Ak ho úplne sklopíte, máte lavičku, na ktorú sa pokojne zmestia traja ľudia, zároveň na ňom môžete oddychovať vo vodorovnej polohe sami a v prípade potreby ho jednoducho zložíte. Ďalším efektným a obzvlášť príjemným riešením je hojdačka.

Exteriérový ratanový nábytok prežije aj zimu

Častým problémom so záhradným nábytkom je zazimovanie: kam ho dám, ako ho prenesiem z balkóna až do pivnice, zmestí sa mi tam? Ak si vyberiete exteriérový ratanový nábytok, tieto problémy odpadajú – zazimovať ho môžete priamo na mieste. Umelý ratan v kombinácii s hliníkovou konštrukciou zvládne nielen dážď, ale aj sneh či mrazy. Pokojne ho teda môžete nechať tam, kde ho používate, a na jar ho iba pretriete vlhkou handričkou. Pri mrazoch však nábytok musí byť zakrytý ochrannou plachtou, inak riskujete popraskanie ratanového vlákna.

Nezabudnite na úložný priestor

Keď ste limitovaný priestorom, mali by ste ho využívať čo najefektívnejšie. Riešením je teda ratanový nábytok s úložným priestorom. Tu sa ponúka hneď niekoľko možností, prvým z nich je ratanový stolík s úložným priestorom, elegantne to môžete vyriešiť aj taburetom, do ktorého si uložíte svoje záhradkárske potreby, prípadne siahnete po ratanovom boxe na náradie, ktorý zároveň poslúži na sedenie.

