3x Skvelý tip na balkónovú výsadbu, ktorá vám vydrží celú sezónu

Odolajú vetru

Tip na výsadbu:

agerát mexický (Ageratum mexicanum)

begónia vždykvitnúca (Begonia cucullata)

minipetúnka (Calibrachoa)

S touto kombináciou uspejete aj na balkóne, ktorý je na veternej strane budovy. Všetky tri druhy znesú mierny vietor, potrebujú však dostatok vlahy a prihnojenie každé dva týždne. Výškou sú si veľmi blízke, takže ich netreba v nádobe príliš nahustiť. Agerát môže dorásť až do výšky šesťdesiat centimetrov, preto je lepšie vysadiť ho do stredu alebo na okraj nádoby, aby netienil nižšej begónii. Táto kombinácia vás bude tešiť kvetmi od mája do októbra.

Neznášajú premokrenie

Tip na výsadbu:

papuľka väčšia (Antirrhinum majus)

felicia kapská (Felicia amelloides)

bakopa (Sutera diffusus)

Všetky tieto druhy potrebujú slnečné, prípadne polozatienené stanovište. Základná starostlivosť je neprehnať to so zálievkou, lebo neznášajú premokrenie. Ideálne je ich pravidelne hnojiť nízkou dávkou hnojiva na kvitnúce rastliny, a to v intervale desať až štrnásť dní. Papuľka môže kvitnúť už v apríli, ale s vysádzaním sa neponáhľajte, aby nezmrzla. Prevísajúca bakopa a košatá felicia kapská vytvoria romantickú vzdušnú kombináciu. Na okraj črepníka vysaďte bakopu, následne papuľku a feliciu na koniec, je z nich totiž najvyššia. Výsadba vám vydrží od mája až do septembra, v prípade teplejšieho počasia aj do októbra.

Milujú slnko

Tip na výsadbu:

železník hybridný (Verbena x hybrida)

sanvitália poliehavá (Sanvitalia procumbens)

osteospermum (Osteospermum)

Netýkavka v kombinácii so železníkom, sanvitáliou plazivou a osteospermum majú jednu spoločnú vlastnosť - darí sa im na slnkom zaliatom stanovišti. Určite potrebujú pravidelnú zálievku, ale nie stojatú vodu. Na živiny nie sú tieto druhy náročné a stačí im ich dodať raz za dva týždne v nižšej koncentrácii. Počas vegetácie všetkým pravidelne odstraňujte odkvitnuté kvety. Osteospermum a netýkavka sú vysoké maximálne štyridsať centimetrov, preto sú vhodné do stredu alebo do pozadia nádoby. Pomedzi ne môžete vysadiť železník a k okraju nádoby sanvitáliu, ktorá dosahuje výšku najviac pätnásť centimetrov. Neskôr prevísa. Tešiť sa z tejto výsadby budete od júna do októbra.

Čítajte tiež:

Tip na výsadbu: Slnkom zaliaty balkón

Skalnice môžete pestovať aj na balkóne