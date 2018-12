Aby balkón nezýval prázdnotou! Vždyzelené dreviny vyniknú v zimnom období

Leucothoe

Sú to menšie vždyzelené kríčky s pevnými lesklými listami, ktoré výborne odolávajú našim mrazom. Sú to kyslomilné rastliny. Na našom trhu patria k novším druhom, ale môžete získať niekoľko odrôd. Odroda ‘Royal Ruby’ má listy od jari do konca leta zelené, s príchodom jesene sa sfarbujú do svetlej vínovej až po bordovú, ktorá vydrží až do jari. Podobne sa sfarbujú listy odrody ‘Curly Red’, listy sú však výrazne kučeravé.

Zaujímavo sfarbené listy má odroda ‘Whitewater’. Na jar sú ružové, bronzové a zelené, v lete sa menia na tmavozelené s krémovým lemom a s príchodom chladnejšieho počasia získavajú ružové a purpurové odtiene – na vrchných listoch po celej ploche a na spodných len pri okrajoch.

Kalmia

Existuje osem druhov, z nich najčastejšie sa šľachtí kalmia širokolistá (Kalmia latifolia) s veľkými kožovitými, mierne lesklými listami. Kry dorastajú do výšky dvoch metrov, rastú však pomaly a vo veku 20 rokov majú len asi meter. Sú krásne aj v čase kvitnutia, pričom púčiky majú často inú farbu ako kvety, ktoré sú biele, ružové až vínové. Do nádob sú vhodné zakrpatené odrody, napríklad ‘Little Linda’, ‘Elf’, ‘Bull ´s Eye’ či ‘Ginkona’.

Nižší je aj druh kalmia úzkolistá (Kalmia angustifolia), ktorá dorastá do výšky 50 až 70 cm. Ako napovedá jej názov, má užšie zelené listy. Z odrôd spomenieme ‘Gnom’ s ružovými či ‘Rubru’ s tmavoružovými kvetmi. Pri pestovaní kalmií je dôležitý kyslý a priepustný substrát. Dobre odolávajú mrazom až do -34 °C.

Pieris

Sú to nízke kríčky vhodné do vresovísk. Dajú sa pestovať aj v nádobách, no musia mať kyslý substrát. Majú dekoratívne kožovité listy a väčšinou kvitnú bohatými súkvetiami zvončekovitých kvetov bielej alebo ružovej farby. U nás sa najčastejšie pestuje pieris japonský, vybrať si môžete z viacerých odrôd. Odroda ‘Katsura’ má mladé výhonky vínovočervenej farby, ktoré sa v lete sfarbujú do zelena, ‘Christmas Cheer’ má mladé výhonky bronzovočervené, listy odrody ‘Prelude’ majú po vypučaní oranžovú farbu, listy odrody ‘Variegata’ majú biely lem, ktorý sa v zime sfarbuje do ružova. ‘Purity’ je zakrpatená odroda so zelenými listami. Mladé výhonky nemajú odlišnú farbu.

