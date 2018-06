Aby krásne kvitli! Postarajte sa o obľúbené muškáty

Aby kríčkovité muškáty krúžkované rástli kompaktne, musia mať dostatok svetla a slnka. Ak zistíte, že sa vyťahujú, ich výhonky sú tenké, je to signál, že rastliny nemajú dobré stanovište. Nájdite im rýchlo lepšie miesto.

Aby neboli smädné

Dôležitý je tiež dostatok vody. Najmä počas veľmi horúcich dní potrebujú zálievku aj dvakrát za deň. Pravdaže, ak ste ich nevysadili do samozavlažovacích debničiek. Aj do tých treba vodu pravidelne dolievať, no stačí tak raz za tri dni – čo závisí od veľkosti debničky, ale aj od počasia.

Na polievanie používajte len odstátu vodu. Nikdy nie studenú priamo z vodovodného kohútika, lebo by utrpeli šok. Najvhodnejšie obdobie na polievanie je skoré ráno a neskorý večer.

Doplňte živiny

Aby muškáty prosperovali počas celej sezóny, potrebujú dopĺňať živiny. Pritom je dôležité vedieť, či ste pri výsadbe do substrátu nezapracovali dlhodobo pôsobiace hnojivo. Ak ste tak urobili, ušetrili ste si prácu a o výživu sa starať nemusíte. Ak ste ho nepoužili, tak rastliny pravidelne prihnojujte, pokojne aj každý týždeň. Aby ste sa nemuseli rozhodovať medzi mnohými druhmi hnojív, najlepšie urobíte, ak použijete špeciálne hnojivo na muškáty. Výborné sú tiež organické hnojivá – slepačí trus, ovčí či kravský hnoj. Najrýchlejšie sa rozpúšťajú a veľmi jednoducho sa dávkujú kvapalné hnojivá. Použiť môžete aj hnojivo vo forme tyčiniek, ktoré stačí zapichnúť do substrátu.

Odstraňujte odkvitnuté kvety

Aby sa mohli tvoriť nové kvety, tie, čo už odkvitli, treba odstrániť. Ak rastlina nemá pekný tvar, pokojne ju zrežte. Onedlho sa rozkonári a začne bohatšie kvitnúť.

