Aj tmavý balkón môže byť plný kvetov! Rozhodnite sa v novej sezóne pre netýkavky

Za ich botanické meno môže spôsob ich rozmnožovania. Ak sa rukou dotknete zrelej tobolky, v ktorej sú semienka, vystrelí ich do okolia. Do rodu Impatiens sa radí viac ako 800 druhov, u nás sa ako balkónové rastliny pestujú najmä netýkavky sultánske (Impatiens walleriana) a hybridy New Guinea.

Netýkavka sultánska dorastá do výšky 20 až 40 cm. Jej dužinaté stonky sú červenkasto pásikované, sviežo zelené listy majú vajcovitý tvar. Kvitne nepretržite od konca jari do začiatku jesene. Kvety bývajú biele, červené alebo v rôznych odtieňoch ružovej. Sú jednoduché, ale aj plné.

Stačí si vybrať

Priemer až 5 cm môžu mať kvety hybridov New Guinea. Sú ploché, ostrohovité, majú rôzne farby a bývajú na nich biele čiarky či škvrnky. Kopijovité listy sú bronzovozelené, často panašované. Rastliny rýchlo rastú a sú dosť mohutné. Nádoba, v ktorej ich pestujete, musí mať otvor na odtok nadbytočnej vody. Potrebujú veľké množstvo vody, preto sa im dobre darí v samozavlažovacích nádobách. Aspoň raz do týždňa pridajte do zálievkovej vody hnojivo na podporu kvitnutia s vyšším obsahom fosforu a draslíka.

Super výhoda

Odkvitnuté kvety nemusíte odstraňovať, lebo netýkavky majú samočistiacu schopnosť. Keď nočné teploty klesnú pod 10 °C, treba ich odložiť dovnútra. Prezimujú na svetlom mieste pri teplote okolo 15 °C. Ak im takéto podmienky nedokážete zabezpečiť, radšej si v ďalšej sezóne kúpte nové rastliny.

Čítajte tiež: