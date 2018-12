Balkón a terasa v zime: Kvety v nádobách nahradia farebné plody drevín

Hlohyňa

Je to hustý ker s lesklými tmavozelenými listami, ktoré ostávajú na konárikoch aj počas zimy. Až do jari ostávajú na kríčkoch aj plody, pre ktoré sú hlohyne obľúbené. Najčastejšie sa u nás pestuje hlohyňa šarlátová (Pyracantha coccinea). Na jar kvitne smotanovobielymi kvetmi, z ktorých sa do jesene vytvoria farebné bobuľky. Bývajú oranžové (Orange Charmer), ale existujú aj červené (‘Mohave’, ‘Kasan’, ‘Red Column’) alebo žlté (‘Soleil d’ Or’).

Nezabudnite na oporu

Pri pestovaní hlohyne využite oporu a tvarujte ju podľa vlastných predstáv. Rez znáša veľmi dobre. Vyžaduje substrát s prídavkom vápna.

Skalníky (Cotoneaster)

Vybrať si môžete vždyzelené alebo opadavé druhy. K vždyzeleným patria napríklad skalník rozložený (C. dammeri), vŕbolistý (C. salicifolius) či C. procumbens. Medzi obľúbené sa radí najmä skalník rozložený. Odroda ‘Rami’ patrí k pôdopokryvným, dorastá len do výšky 10 cm. Má krásne zelené, lesklé listy, kvety sú biele, plody červené.

Tie pravé do nádob

Do nádob sa hodia aj odrody ‘Eichholz’, ‘Coral Beauty’ alebo ‘Radicans’. Do výšky asi 30 cm dorastá skalník pritlačený (C. adpressus). Jeho drobné lístky sa na jeseň sfarbujú do červena, malé plody sú červené. C. microphyllus je krásne zelený počas celého roka. Býva vysoký 30 až 50 cm, má drobné lesklé lístky a červené plody. Skalníky sú nenáročné rastliny. Darí sa im najmä na slnečnom stanovišti, kde bohato kvitnú aj rodia. Vyžadujú priepustnú pôdu.

