Čo s cibuľkami z jarných aranžmánov?

Nádoby „zdobia“ už len usušené listy a odkvituté kvety narcisov, tulipánov či modríc. Ak vám je ľúto cibulky vyhodiť do koša, môžete sa pokúsiť ich uskladniť.

Opatrne vysypte obsah črepníka na stôl a povyberajte jednotlivé cibule. Očistite ich od hliny a vonkajších listov, zabaľte do servítky a uskladnite na tmavom, chladnom a suchom mieste. Ak nádobu nepotrebujete, môžete ich uskladniť i s nádobou. Na jeseň cibuľky vysaďte do pôdy. Ak boli správne uskladnené, na jar by mali znovu vyrásť. Možno nie v takom množstve ako v pôvodnom črepníku, no za pokus to určite stojí.

Čítajte tiež:

Hyacinty v šálkach