Dostaňte anjelské trúby opäť do formy, aby aj v tejto sezóne bohato kvitli!

Sú to drevité trvalky s veľkými ovisnutými kvetnými kalichmi. Nimi sa hneď na prvý pohľad odlišujú od durmanov, ktorých kvety rastú vzpriamene nahor, je ich pomenej a kvitnú len krátko. Zásadný rozdiel je však v tom, že durmany nepatria medzi trvalky. Sú to letničky, ktorých pestovateľská perióda sa na jeseň končí.

Ak ešte brugmansie nepestujete, no zvažujete ich kúpu, vyberajte pozorne. Mladá rastlina musí byť zdravotne v poriadku. Mala by byť robustná, na báze zdrevnatená, predávaná v črepníku s priemerom 12 až 14 cm a pestovaná do hrúbky, nie do výšky.

KROK ZA KROKOM: Začiatok novej sezóny

1 Na dno črepníka dajte drenáž a asi do jednej štvrtiny ho naplňte čerstvým substrátom. Rastlinu vyberte z pôvodnej nádoby a skontrolujte korene.