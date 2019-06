Geniálny spôsob ako mať ešte viac anjelských trúb! Odoberajte odrezky

Brugmansie, známe ako anjelské trúby či okrasné durmany sa predávajú výlučne ako odrody. Takže ak chcete mať niekoľko totožných rastlín s pôvodnou už pestovanou, mali ste si ju rozmnožiť vrcholovými alebo výhonkovými odrezkami. Odoberať ich môžete už od jari a pokračovať až do jesene.

Postupujte takto

Najskôr si pripravte nádoby s priemerom 8 cm a naplňte ich množiteľským substrátom, ktorý mierne zavlažte. Následne odoberte odrezky (počet závisí na vašich potrebách ako aj na kondícii materskej rastliny) čistými nožnicami tak, aby každý odrezok obsahoval 4 listy. Odoberajte ich iba z vyzretých výhonkov, pretože tie mäkké zvyknú odumrieť. Ihneď po odrezaní množiteľského materiálu odstráňte najspodnejší list a zredukujte plochu každého listu na polovicu. Takto upravené odrezky zapichnite do substrátu a položte na tienisté miesto. Optimálna teplota na zakorenenie je 20 °C, takže v prípade extrémnych teplôt ich schovajte do príjemného priestoru v byte. Zakoreniť by mali približne do piatich týždňov.

Ako pestovať brugmansie sa dozviete tu:

Tipy a triky pestovateľa, s ktorými vaše anjelské trúby zažiaria!​

Anjelské trúby: Voňavé a neprehliadnuteľné durmany