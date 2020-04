Hľadáte alternatívu za muškáty? Pestujte na balkóne železníky!

Názov dostala rastlina pre jej pevné stonky, ktoré dorastajú do dĺžky 30 až 70 cm. Väčšinou majú poliehavý vzrast, ale existujú aj kríčkové odrody. Kvety sú usporiadané do vrcholíkového súkvetia, majú bielu, modrú, ružovú, fialovú alebo červenú farbu, no boli vyšľachtené aj odrody s dvojfarebnými kvetmi.

Starostlivosť

Možno ich vysádzať samostatne, ale aj v kombinácii s inými rastlinami, ktoré sa bežne pestujú na balkónoch. Sú však náročné na vodu, preto k nim vyberajte balkónovky s podobnými nárokmi na vlahu.

Ak si chcete trochu uľahčiť prácu so zalievaním v horúcich letných dňoch, tak ich vysaďte do samozavlažovacích debničiek a umiestnite ich do polotieňa. Pozor, na stanovišti bez slnka tvoria menej kvetov. Na podporu kvitnutia používajte hnojivo s obsahom fosforu a zaštipujte dlhšie výhonky. Ak zistíte, že na rastlinách žltnú listy, pohnojte ich hnojivom s obsahom železa.