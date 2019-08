Hrachor: Rastlina s jemnými a voňavými kvetmi

Táto skromná rastlina vyžaduje viac pozornosti iba v čase kvitnutia, ktoré obyčajne začína koncom júna. Motýľovité kvety vyrastajú z pazúch listov a sú usporiadané do strapcov.

Na predĺženie obdobia kvitnutia až do októbra treba pravidelne odstraňovať kvety, aby sa netvorili semená. Keď si ich na začiatku kvitnutia odrežete do vázy, vydržia v nej síce len krátko, ale svojou vôňou prevoňajú celý byt.

Vizitka rastliny

Hrachor voňavý (Lathyrus odoratus) je letnička z čeľade bôbovitých a je príbuzná jedlého hrachu.

Existuje veľké množstvo odrôd líšiacich sa nielen farbou kvetov, ale aj ich veľkosťou. Môžu byť biele, žlté, ružové, červené, ale bývajú tiež v rôznych odtieňoch fialovej.

V obchodoch väčšinou dostať vrecúška semienok so zmesou farieb. Moderné odrody mávajú aj kvety zvlnené, pásikované, dokonca i dvojfarebné, ale sú menej voňavé, prípadne nevoňajú vôbec. Výhonky hrachorov dosahujú dĺžku až tri metre, no vyšľachtené sú už aj nízke odrody, ktoré dorastajú len do výšky okolo 30 cm.

Starostlivosť

Hrachory umiestnite na slnečné a teplé stanovište, substrát by mal byť priepustný a výživný. Samozrejme, nezabudnite na oporu, po ktorej sa budú ovíjať.

Semená sa môžu vysievať už v marci, najlepšie po dvoch až troch semienkach na vzdialenosť asi 10 cm. Počas sezóny hrachory prihnojte hnojivom na kvitnúce rastliny a nezabudnite na pravidelnú zálievku.

Hrachory sa môžu pestovať nielen v nádobách, ale aj na záhonoch vo voľnej pôde, ktorú obohacujú o dusík.