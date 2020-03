Inšpirujte sa jarnými výsadbami: Takto môže váš balkón zažiariť aj v marci!

Nemusíte vymýšľať komplikované zosadby do jednej nádoby. Veľmi pekne ukážu aj viaceré črepníky s klasickými jarnými druhmi ako sú modrice ‘Ocean Magic’ a ‘Artist’, narcisy ‘Lemon Sailboat’, tulipány ‘Little Beauty’, modravky žiarivé či fialky sirôtkové.Autor: profimedia.sk

Naše tipy na úvod

Na rozkvitnutú jar je dobré pripraviť sa už na jeseň, keď zasadíte cibuľky a hľuzy do nádob. Jednoduchší spôsob je samozrejme kúpiť na jar už kvitnúce rastliny.

Cibuľoviny uprednostňujú dobre odvodnenú, mierne úrodnú pôdu, ktorá je vlhká, ale nie premokrená.

Nech si vyberiete akúkoľvek nádobu či debničku, musí mať dostatok drenážných otvorov a na dno jej treba nasypať množstvo črepín.

Aby ste dosiahli čo najväčší účinok, vysádzajte spolu iba tie odrody, ktoré kvitnú v rovnakom termíne.

Cibuľoviny vysádzajte spolu do menších skupín najmenej po troch, aby ste mohli čo najviac využiť zaujímavé farebné a tvarové kombinácie.

Tulipány často láme vietor a ohrozené sú najmä v nádobách. Našťastie existujú nízke odrody, ako napríklad 'Orange Princess', ktorý dorastá len do výšky 35 cm a nepodlieha vetru tak ľahko ako vyššie odrody.

Ak si chcete vychutnať zvláštnosť niektorých odrôd tulipánov či narcisov, vysaďte ich do nádob osobitne.

Opýtali sme sa za vás kvetinárov

? Keď sme cibuľoviny nestihli vysadiť na jeseň, môžeme ich vysadiť teraz?

Na jeseň sa cibule zakorenia a obdobie chladu podporí tvorbu kvetných pukov. Takže cibule, ktoré zasadíte až na jar nerozkvitnú. Môžete však vykopať tulipány a narcisy zo záhrady a vytvoriť z nich zaujímavé výsadby. Nebudú síce také pekné, ako odrody, ktoré predávajú na jeseň v špecializovaných predajniach, ale aj obyčajné červené tulipány majú svoje čaro a dokážu vytvoriť jarnú atmosféru aj na tom najpochmúrnejšom balkóne.

? A ako je to s rýchlenými cibuľovinami zo supermarketov?

Ich krása je veľmi prchká a dĺžka kvitnutia trvá len niekoľko dní. Takže ak v jarných mesiacoch prudko vystúpi teplota, vydržia len štyri až päť dní. Opačne je to zas v prípade prudkého ochladenia a neskorých mrazov. Tieto rastliny sú vypestované v priestoroch s regulovanou teplotou a prudké ochladenie ich môže poškodiť, preto by som odporúčala radšej rastliny vykopané zo záhrady. Navyše obsahujú veľmi veľa chémie a keď ich vysadíte po odkvitnutí do záhrady, nemôžete sa spoľahnúť, že sa z nich budete tešiť aj nasledujúce roky.

? Môžeme si kúpiť aj zachladené cibule, ktoré už nemusia prejsť obdobím chladu a spoľahlivo vykvitnú?

V kvetinárstvach ich bežne nepredávajú. Tieto cibule okrasných druhov sa uskladňujú v špeciálnych priestoroch s kontrolovanou teplotou, ktorá zabezpečí štádium dormancie. Hneď ako sa dostanú do kontaktu s vyššou teplotou začnú rásť a kvitnúť. V kvetinárstvach nie je možné zabezpečiť im vhodné podmienky na uskladnenie, preto sa bežne nepredávajú. Dajú sa zakúpiť v špecializovaných veľkoskladoch a predajniach. Používajú sa najmä na výzdobu plesov, svadieb a rôznych spoločenských akcií. Pre drobných pestovateľov sú viac menej nedostupné.