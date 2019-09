Jedinečná exotika na balkóne! Mäsožravky určite zaujmú a prekvapia

Rastliny, ktoré vás ochránia

Hmyzožravé rastliny, s obľubou nazývané mäsožravky, vyžadujú slnečné stanovište a dostatok vlhkosti. Ak si zapamätáte, čo potrebujú, bude sa im u vás dariť a ich pestovanie nebude náročné.

Komáre aj osy

Komáre, malé otravné mušky a iný drobný hmyz najúčinnejšie pochytajú rosičky (Drosera) alebo tučnice (Pinguicula). Väčšie druhy hmyzu, ako sú napríklad dotieravé osy či muchy, zasa svojou vôňou a krásou privábia iné hmyzožravé rastliny, napríklad saracénie (Sarracenia) či mucholapky (Dionaea). Jednotlivé druhy môžete úspešne kombinovať v atraktívnych výsadbách. Napríklad rosičky, mucholapka podivná a saracénie majú podobné požiadavky, vďaka čomu ich môžete v prípade potreby letniť i zimovať v jednej nádobe. V lete sa im bude dariť na balkóne, v zime im treba dopriať teplotu v rozmedzí 0 až 10 °C. Ak dôsledne ochránite ich korene, zvládnu aj mierne mrazy.

Rovnaké podmienky počas leta, ale miernejšiu zimu (15 °C) treba zabezpečiť výsadbám rosičiek kapských (D. capensis) s mexickými tučnicami (najčastejšie je v ponuke predajní odroda ‘Tina’). Prácu si uľahčite, keď tieto rastliny vysadíte do inej nádoby ako hmyzožravky, ktoré potrebujú zimovať pri nižších teplotách. V jeseni ich jednoducho prenesiete z balkóna, napríklad do nevykurovanej spálne.

Kvalitný substrát aj zálievka

Uvedeným druhom hmyzožravých rastlín sa najlepšie darí v substráte namiešanom z kvalitnej bielej rašeliny a piesku v pomere 2 : 1. Ak máte na balkóne úpek a hrozí pravidelné prehriatie substrátu, pokojne môžete zmiešať piesok s rašelinou v pomere 1 : 1. Takto zabránite nepríjemnému zápachu, ktorý zapríčiňujú rozkladné procesy v dostatočne neodľahčenom a nevzdušnom substráte.

Hmyzožravé rastliny potrebujú dostatok vlahy. Nádoby by mali stáť vo vode, neprekáža trvalé zamokrenie. Aby dokázal substrát udržať dostatok vody, môžete doň primiešať perlit. Vo svojich pôvodných stanovištiach počas obdobia výdatných zrážok rastú mucholapky neraz úplne zaplavené vodou. Neprekáža im to, ba dokonca dokážu loviť drobné vodné živočíchy. Aj saracénie pôvodne rastú v močaristých oblastiach. V prípade mäsožravých rastlín sa nemusíte báť, že ich prelejete. Práve naopak – v žiadnom prípade by nemal substrát preschnúť. Len na zimu treba zálievku obmedziť a udržiavať v nádobách mierne vlhko. Hmyzožravé rastliny sa nezalievajú tvrdou vodou. Používa sa mäkká, ideálne zrážková zálievka primeranej teploty. Ak takú možnosť nemáte, môžete si pomôcť prefiltrovaním vody z vodovodu.

Kŕmiť či nekŕmiť?

Mäsožravky pestované na balkóne si bez problémov zabezpečia potravu samy. Privábia svojimi farbami i vôňou nektáru hmyz, ktorý uväznia vo svojich pascách. Mucholapky majú mechanické pasce, ktoré uzavrú korisť do smrteľného väzenia. Na listy rosičiek či tučníc sa mušky prilepia. Saracénie zasa využívajú vo svoj prospech gravitáciu. Hmyz, ktorý sa dostane do hlbokej trúbkovitej pasce, sa už po klzkých, dokonale hladkých stenách nedokáže vyštverať naspäť hore. Nič sa nestane, keď svoje rastliny prikŕmite. Do saracénií sa toho vmestí pomerne veľa. Podľa veľkosti rastliny si samy dokážu privábiť a uloviť aj nočné motýle či sršne. Mucholapky by ste nemali zbytočne dráždiť, pretože uzatváranie a otváranie pasce naprázdno ich zbytočne vysiľuje. Takisto nevkladajte do ich čeľustí takú veľkú potravu, ktorú by nedokázali pohodlne uzavrieť. Primerane veľkú korisť rastlina strávi a po týždni až dvoch sa pasca opäť otvorí, ostane len prázdna telesná schránka. Ak však pasca ukoristí priveľký kúsok, začne černieť. Najlepšie urobíte, keď takúto čiernu pascu odstránite.

Hnojivo netreba

Tieto rastliny získavajú živiny z hmyzu, ktorý si ulovia. Nijaké prihnojovanie – do zálievky ani na list – nepotrebujú. Substrát obsahujúci hnojivo je dokonca vyslovene nevhodný. Mäsožravky len zalievajte mäkkou, demineralizovanou vodou.

