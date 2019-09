Krásne ruže aj na balkóne či terase! Máme pre vás kompletný návod na pestovanie

Ruže sú obľúbené vďaka tomu, že dlho kvitnú. Ďalšou ich prednosťou je to, že si môžete vybrať zo širokej palety farieb. Ako bonus je ich vôňa. Na nákup sa vyberte pripravení. Pre ktoré sa rozhodnete?

Miniruže

Sú to zmenšeniny veľkokvetých alebo mnohokvetých ruží. Dorastajú do výšky 35 centimetrov. Zaobídu sa bez rezu, lebo majú prirodzene pekný kompaktný tvar. Ak sa vám zdá, že potrebujú upraviť, môžete všetky výhonky skrátiť o tretinu, rastlina sa zahustí. Po štyroch až piatich rokoch treba urobiť hlbší rez, aby ste ich zmladili. Bez obáv sa dajú pestovať aj na južnej strane.

Terasové ruže

Môžete ich nájsť aj pod anglickým označením Patio Roses. Rastliny sú o niečo vyššie ako miniruže. Kvitnú opakovane, zvyčajne plnými kvetmi. Škála farieb je tiež bohatá. Biele kvety má napríklad odroda ‘Bianco’, oranžové ‘Wildfire’ a svetloružové ‘Queen Mother’.

Trpasličie odrody

Sú to zakrpatené polyantky, čiže mnohokveté ruže. Majú hustý kompaktný tvar a kvitnú takmer nepretržite. Malé kvety rastú vo veľkých hustých trsoch. Z vhodných odrôd spomenieme ‘Miss Edith Cavell’, ‘Marie Pavie’ či ‘Cecile Brunner’, ktorá má sladkú vôňu.

Pokryvné ruže

Pre nízky rozložitý až plazivý rast sú tiež vhodné do nádob. Kvitnú v lete, niektoré aj na jeseň. Vyšľachtených je množstvo odrôd. Napríklad ‘White Bells’ tvorí husté kríčky s bielymi kvetmi, na ružovo kvitne voňavá ‘Pink Roadrunner’, žlté kvety má ‘Sunny Rose’.

Anglické ruže

Anglické ruže pochádzajú z dielne anglického šľachtiteľa Davida Austina a vznikli krížením starých historických ruží a moderných čajohybridov a floribund. Sú veľmi odolné a zdravé. Majú širokú škálu farieb, rôzne sú aj tvary kvetov, líšia sa tiež výškou. Kvitnú opakovanie od júna do októbra. Celkový elegantný zjav im dodávajú svieže zelené listy. Do nádob si vyberte z odrôd, ktoré dorastajú do výšky okolo jedného metra. Vysaďte ich do nádob s objemom 25 litrov i viac. Vo veľkých črepníkoch sa dajú pestovať aj popínavé anglické ruže, ako je ’Golden Celebration’.

Ruže na kmienku

Potrebujú trochu väčšiu nádobu, aby sa korene mohli voľne rozvíjať a zároveň mali rastliny stabilitu. K výhodám patrí to, že pod ich korunkou môžete pestovať ďalšie kvety, ako sú napríklad lobelky, zvončeky, petúnky, ale aj bylinky. Prednosťou stromčekových ruží je to, že v porovnaní s inými druhmi ruží ich zriedkavejšie napádajú hubové choroby.