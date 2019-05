Ku kvetom aj krásne listy! 5 tipov na rastlinky, ktoré doplnia vaše výsadby okrasnými listami

Všetky sa výborne kombinujú najmä s kvitnúcimi letničkami pestovanými v balkónových nádobách. Majú buď vzpriamený alebo prevísajúci rast, takže pomocou nich dosiahnete dokonalý efekt vysadených debničiek. Pri ich nákupe upriamte pozornosť na to, aké podmienky vyžadujú, aby ste ich doma vysadili k rastlinám s rovnakými nárokmi na pôdu, vodu, hnojenie a umiestnenie. Len tak sa im bude dobre dariť a budú prosperovať.

Ako doplnkové rastliny sa používajú napríklad hluchavky škvrnité s ozdobnými bielo-zelenými listami, čerkáč peniažtekový, ktorý má malé sviežozelené lístky na previsnutých stonkách, striebristá santolina a Calocephalus, Dichondra argentea s okrúhlymi striebristými listami na dlhých výhonkoch, ale aj heuchery, brečtany, kysličky, hosty, rôzne okrasné trávy či bambusy a mnoho ďalších rastlín. Niektoré z nich aj kvitnú, no kvety sú nenápadné.

Pestrofarebné listy

V poslednom období je veľmi vyhľadávaný koleus Blumeho (Coleus blumei). Existuje množstvo odrôd, ktoré sa líšia nielen tvarom listov, ale aj ich sfarbením. Sú také krásne, že ak vysadíte tri-štyri farebne odlišné odrody, nepotrebujú ďalšie sprievodné rastliny. Výborne sa však k nim hodia napríklad lobelky, aksamietnice či petúnky. Koleus je trvalka, ale u nás sa väčšinou pestuje ako letnička. Darí sa mu na slnečnom, teplom a chránenom mieste, znesie však aj mierne zatienenie. Vyžaduje priepustné pôdy bohaté na živiny, bez obsahu vápnika. Má vysoké nároky na vodu, pri jej nedostatku listy rýchlo vädnú, preto sa osvedčilo jeho pestovanie v samozavlažovacích debničkách. Okrem toho privíta pravidelné rosenie prevarenou vodou. Koleus má aj kvety, ale sú celkom nenápadné a treba ich odstraňovať, aby sa rastlina nevysiľovala a aby mala pekné listy. Od mája do septembra pridávajte do zálievky hnojivo.

Voňavý nezmar

Za „klasiku“ medzi doplnkovými rastlinami môžeme označiť plektrant (Plectranthus). Má dekoratívne zeleno-biele listy vyrastajúce po celej dĺžke až dvojmetrových výhonkov. Sú veľmi aromatické a odpudzujú muchy, ale aj vošky. Patrí medzi nenáročné rastliny, dobre zvláda slnečný úpal aj nedostatok vody. Dariť sa mu bude na slnečnom alebo polotienistom mieste v bežnej zemine na balkónové rastliny, ak ho raz za dva týždne prihnojíte a budete pravidelne polievať.

Elegantný doplnok

Veľmi podobný je zádušník brečtanovitý (Glechoma hederacea). Je to vždyzelená trvalka s dlhými poliehavými stonkami a zelenými chĺpkatými listami, ktoré majú srdcovitý tvar a zúbkatý okraj. Pri dotyku príjemne voňajú. Pestuje sa najmä bielo panašovaná odroda ‘Variegata’. Je vhodná ako doplnková rastlina k rôznym balkónovkám najmä do závesných nádob. Potrebuje výdatnú zálievku, nemala by nikdy preschnúť.

Zosvetlí výsadbu

Zaujímavé striebristosivé plstnaté listy, ktoré sú perovito strihané, má starček dvojfarebný (Senecio bicolor). Tento vždyzelený poloker, ktorý dorastá do výšky 20 až 30 cm, treba umiestniť na slnečné až polotienisté miesto. Dobre znáša sucho aj mierne mrazy. Ak sa vám ho podarí prezimovať, v lete zakvitne malými súkvetiami žltkastých kvetov. Stačí mu mierna zálievka a raz za štrnásť dní prihnojiť hnojivom na balkónové rastliny.

Nielen na jedenie

Čoraz populárnejší je povojník batátový (Ipomoea batatas). Obľúbený je nielen pre pomerne veľké vykrajované listy, ktoré sú vínovočervené či svetlo- alebo tmavozelené, ale aj pre nenáročnosť pestovania. Jeho hľuzy sa v mnohých krajinách konzumujú podobne ako zemiaky, no u nás sa pestuje skôr ako okrasná rastlina na balkónoch. Hodí sa medzi letničky, ale dá sa pestovať aj ako izbová rastlina. Vyžaduje vápenatý piesčitý substrát a miernu zálievku. Umiestnite ho na teplé svetlé miesto, nie však na priame slnko.

Nehodí sa na sušenie

Táto slamiha s latinským názvom Helichrysum petiolare sa nepestuje pre kvety na sušenie ako jej príbuzná slamiha slamienková, ale pre listy. Podľa odrody môžu byť striebristé (‘Silver’), zlatisté (‘Gold’) alebo panašované (‘Rondello’, ‘Silver Mini’). Listy sú malé, chlpaté a vyrastajú na asi 60 cm dlhých poliehavých stonkách. Rastlina má rada slnečné alebo polotienisté stanovište a primeranú zálievku. Koncom leta a začiatkom jesene sa na koncoch výhonkov môžu objaviť biele súkvetia malých kvietkov. Väčšinou ju pestujeme ako letničku, ale dá sa prezimovať podobne ako muškáty.