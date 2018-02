Úspešná sezóna na balkóne! Dve skutočnosti, ktoré nemôžete ignorovať

Ak sa v sezóne chcete tešiť z krásy balkónových rastlín, musíte investovať do kvalitného substrátu, ktorý je zárukou toho, že rastliny budú vitálne a budú bohato kvitnúť. Určite nepoužívajte starý substrát, ktorý ste si odložili od vlani. Nemá už správnu hodnotu pH, jeho štruktúra je narušená a čo je najhoršie, môže byť kontaminovaný rôznymi chorobami či škodcami.

Ponuka obchodov je dnes skutočne bohatá, preto choďte nakupovať pripravení. Doma si premyslite, aké rastliny budete pestovať, aby ste si vedeli vybrať vhodný substrát a vedeli, koľko ho budete potrebovať. Existujú síce univerzálne substráty na balkónové rastliny, ale tiež špeciálne na muškáty, petúnky či do samozavlažovacích debničiek, ako aj pre ekopestovateľov. Na substráte nešetrite, lebo v tom najlacnejšom budú rastliny živoriť.

Každý substrát obsahuje štartovaciu dávku hnojiva, ktoré rastlinám vystačí na prvé štyri až šesť týždňov. Po tejto lehote už musíte začať s prihnojovaním, lebo rastliny v nádobách sú odkázané nielen na dodávanie vlahy, ale aj živín. Hnojiť však treba s mierou, preto dodržiavajte odporúčané koncentrácie, ktoré sú uvedené na obale, inak by ste rastlinám mohli spáliť korene. Prehnojenie sa prejaví zmenou farby rastliny, deformáciou kvetov a listov.

Ak máte pocit, že ste použili príliš vysokú koncentráciu hnojiva, rastliny ešte raz zalejte čistou vodou. Hnojivo vždy aplikujte na vopred poliate rastliny, nie na suchý substrát. Hnojivá rozlišujeme tekuté, práškové, tyčinkové, granulované a rohovinové. Tekuté a práškové sa používajú do zálievky, obyčajne raz za týždeň. Tyčinkové sa vtláčajú do substrátu, kde vydržia niekoľko mesiacov. Granulované a rohovinové hnojivá treba pri výsadbe zamiešať priamo do substrátu, kde tiež pôsobia viac mesiacov, preto sa nazývajú aj dlhodobo pôsobiace hnojivá.