Na balkón či terasu! Pestujte ruže v nádobách + tipy na vhodné odrody

Ktoré sú najvhodnejšie?

Každý typ ruží či odroda sa môže pestovať v nádobe. Podmienka je, že sa do kontajnera zmestí dostatok substrátu. Do malých nádob sú vhodné najmenšie typy s kompaktným vzrastom, napríklad miniruže a drobné polyantky. Do väčších nádob sú ideálne anglické typy, ktoré vytvoria dobre rozkonárené kry pekného tvaru. Navyše opakujú kvitnutie a záplavou voňavých kvetov vás obdaria v lete i na jeseň.

Starostlivosť a pestovanie:

Začnite s výberom nádoby

Na trhu je zdanlivo nekonečná škála črepníkov a kontajnerov rôznych tvarov, farieb, veľkostí a materiálov. Vyberte si podľa vlastného vkusu. Dôležitá je dostatočná veľkosť a dobrý odtok vody. Ak splníte tieto podmienky, môžete ruže sadiť takmer do čohokoľvek. Drenáž pomáha rastlinám udržiavať dobrý zdravotný stav, preto je dôležité vyberať črepníky s dostatočne veľkými otvormi na odtok vody. S obľubou sa ruže sadia aj do netradičných nádob, ako sú drevené kade alebo sudy. Dobre zvolená nádoba dokáže premeniť nudný kút záhrady na príjemné a zaujímavé miesto. Pri výbere treba mať na pamäti, že keď ruže odkvitnú, črepníky sú tým, čo bude vidno po zvyšok roka.

Vhodná zemina

Použite zmes hlinitého kompostu a rašelinového substrátu v pomere 1 : 1. Pridajte kvalitné hnojivo s postupným uvoľňovaním živín a ruže pravidelne zalievajte, najmä v lete, keď bude možno potrebná každodenná zálievka. Každé tri roky ich presaďte do väčších nádob. Pomôže to udržať ich vitalitu a rastovú kondíciu. Ak rastlina bola zasadená do veľkého črepníka, postačí výmena substrátu. Rašelina sa časom rozkladá, a to je jeden z dôvodov, prečo treba presádzať.

Pred zimou

Ruže mierne skráťte a umiestnite do nevykurovanej miestnosti, napríklad garáže, kde sú chránené pred poveternostnými vplyvmi. Rastliny môžete obaliť jutovinou, ktorá im umožní dýchať. Oplatí sa obaliť aj črepníky, pretože môžu od silného mrazu popraskať a poškodiť sa. Na jar po ich odbalení alebo prenesení zo zimoviska ruže hlboko zrežte, aby sa podporilo rozkonárenie a tvorba nových kvitnúcich výhonkov.