Najčastejšie otázky o pestovaní balkónoviek. Máme pre vás odpovede!

Na čo si treba dávať pozor pri vysádzaní balkónovej debničky?

– Debnička musí byť dostatočne veľká – široká najmenej 15 cm. Pozor si dajte na nádoby z tmavších materiálov, v ktorých hrozí prehrievanie koreňov rastlín. Vysadená debnička najlepšie vynikne, ak do nej skombinujete kríčkovité a prevísajúce druhy rastlín. Vysoké odrody umiestnite dozadu, husté a prevísajúce dopredu. Priesady saďte na vzdialenosť 10 až 15 cm.



Aká zemina je na výsadbu balkónoviek najvhodnejšia?

– Základom úspechu pestovania je kvalitná zemina. Aby kvety bohato kvitli, použite zeminu určenú špeciálne na balkónovky. Dostanete kúpiť rôzne druhy, ako napríklad na muškáty, petúnky či na pestovanie letničiek v samozavlažovacích nádobách.



Môžu sa spoločne kombinovať všetky balkónové kvety?

– Väčšina letničiek má rovnaké nároky, preto ich môžete kombinovať v spoločných výsadbách. Nájdu sa však medzi nimi aj výnimky. Preto si o každej vysádzanej rastlinke zistite dostatok informácií. Nežiaduce problémy môžu vzniknúť, napríklad ak v jednej debničke použijete niekoľko rastlín, ktoré svojím rozpínavým rastom utláčajú svojich susedov.



Akých chýb sa najčastejšie dopúšťame pri nákupe mladých rastlín?

– Nakupujte vždy iba rastliny so štítkami, na ktorých sú základné údaje. Podľa nich si skontrolujte, či zodpovedá opis a farba kvetov. Nakoniec si nezabudnite celú rastlinu dôkladne obzrieť, najlepšie na dennom svetle. Ak má neprirodzene deformované či pokrútené listy, radšej ju nekupujte.



Ako často musíme rastliny zalievať?

– Počas horúcich letných dní je nevyhnutné polievať rastliny jeden - až dvakrát denne. Počas chladnejšieho počasia s a pred každou zálievkou najskôr presvedčte, či je povrch zeminy v nádobe ešte vlhký. Ideálny čas na zálievku je ráno alebo večer. Aby listy a kvety nezhnedli, lejte vodu iba na zeminu. Na zálievku je najvhodnejšia mäkká, odstáta voda.



Oplatí sa investovať do samozavlažovacích nádob?

– Určite sa vám to oplatí, pretože vďaka nim nemusíte tak často zalievať. Tento systém je výborným pomocníkom aj v čase vašej neprítomnosti. Do zásobníka sa zmestia až štyri litre vody, ktorá je rovnomerne privádzaná ku korienkom vysadených rastlín. Od prvého plnenia vody do zásobníka stačí čerstvo vysadené rastlinky zaliať najskôr až o jeden až dva týždne.

