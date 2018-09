Nežná balkónovka! Bakopa poteší kvetmi až do októbra

Vyžaduje dobre priepustný substrát, ktorý nesmie nikdy úplne preschnúť. Preto ak bakopu pestujete na slnečnom mieste, kontrolujte vlhkosť substrátu a včas ju polejte. Polievajte ju tak, aby substrát nebol nikdy suchý, ale ani premokrený. Počas sezóny rastliny každých desať až štrnásť dní prihnojte tekutým alebo kryštalickým hnojivom na kvitnúce rastliny.

Ak máte vhodný priestor, bakopu môžete nechať prezimovať, nakoľko je to trvalka, ktorá nie je mrazuvzdorná. Na jeseň, keď odkvitne, výhonky zrežte na dĺžku asi 20 cm a rastlinu preneste do svetlej miestnosti, kde nemrzne. Teplota by sa mala pohybovať okolo 10 až 12 °C. Na jar ju presaďte do čerstvého substrátu.

Odrody

Prvé rastliny, ktoré sa objavili na našom trhu, mali malé biele kvietky, ako napríklad odroda 'Snowflake'. Novšia biela odroda 'Taifun Mega White' má oveľa väčšie kvety, ako aj hustejší rast. Objavili sa však už aj odrody so svetloružovými, či dokonca svetlomodrými kvetmi.

Rozmnožovanie

Rastliny si môžete rozmnožiť odrezkami z materských rastlín, ktoré ste prezimovali. Najvhodnejší termín na odoberanie odrezkov z bakopy je február až marec. Odrezky dlhé asi 5 cm bez problémov zakorenia v kvalitnom záhradníckom substráte pri teplote 18 až 20 °C. Asi týždeň po zakorenení zaštipnite vrcholy, aby ste podporili rozkonárenie stoniek.

