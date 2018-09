FOTOnávod: Výsadba jarných cibuliek do nádob vo vrstvách

Aj na balkónoch patria jarné cibuľoviny k obľúbeným rastlinám. Môžete ich pestovať v samostatných nádobách po jednotlivých druhoch alebo si vytvoriť pestrú farebnú zosadbu v debničke či vo väčšom črepníku. Možností je nespočetne veľa, lebo takto sa dajú pestovať všetky cibuľoviny. Črepníky môžete ľubovoľne presúvať podľa toho, ktoré sú najkrajšie rozkvitnuté. Viac odrôd s rôznym časom kvitnutia zabezpečí postupné rozkvitanie, a teda dlhšie obdobie kvitnutia. Cibuľoviny sa výborne kombinujú so sirôtkami alebo s nezábudkami.

Vysádzanie vo vrstvách

Veľmi populárne je vysádzanie vo vrstvách, čo umožní umiestniť do jednej nádoby veľké množstvo cibúľ. Ak použijete druhy kvitnúce postupne za sebou, budete si ich kvety užívať dlhý čas. Ak vyberiete rastliny kvitnúce zároveň, výsadba bude pôsobiť veľmi bohatým dojmom. Cibuľky do nádob sa ukladajú husto vedľa seba, nemali by sa však dotýkať. Výška a priemer črepníka by mal byť aspoň 30 cm, samozrejme, čím je nádoba väčšia, tým viac možností ponúka. Vysadené cibule nesmú premrznúť, preto ich chráňte pred mrazom.

Postup, ako na to:

Na dno hlbšieho črepníka nasypte drenážnu vrstvu. Použite keramzit alebo hlinené črepy.