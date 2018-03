Pestujte ich na balkóne. Batáty majú chutné hľuzy, ale aj krásne listy

Nie sú úplne neznáme, už niekoľko rokov sa u nás dajú kúpiť pod názvom povojník batátový (Ipomoea batatas). Často sú už vysadené v črepníkoch, ktoré sa dajú zavesiť. Rastliny totiž tvoria dlhé výhonky, preto sa hodia práve do závesných nádob, odkiaľ krásne visia nadol. Druhý spôsob ich pestovania je popri opore, keď výhonky rastú smerom nahor. Môžu dorásť až do dĺžky 3 m a rýchlo pokryjú ľubovoľnú konštrukciu. Povojník sa pestovať aj v záhrade, kde ho môžete využiť ako pôdopokryvnú rastlinu.

Pestovanie

Je to tropická rastlina, preto má rada teplo a svetlo, neznáša však priame slnečné lúče a lepšie sa jej darí na mieste s rozptýleným svetlom. Substrát použite bežný, určený na balkónové rastliny, do ktoré pridajte malé množstvo piesku. Starostlivosť počas sezóny je rovnaká ako o iné balkónové rastliny – to znamená, že ju treba podľa potreby polievať tak, aby substrát nikdy úplne nepreschol. Preto sa odporúča pestovať ju v samozavlažovacích debničkách, kde má správny vodný režim.

Prihnojiť ju môžete raz za týždeň hnojivom na listové rastliny. Niektoré povojníky síce kvitnú, ale kvety nie sú veľmi výrazné. Rastlina je okrasná listami a hodí sa ako doplnková rastlina ku kvitnúcim druhom, ako sú petúnky, lobelky, muškáty a mnohé ďalšie. Je to síce trvalka, ale prezimovanie sa neodporúča. Radšej si na jar kúpte nové rastliny.

Vyberte si odrodu

Listy batátov majú pri báze srdcovitý tvar a bývajú troj- alebo päťlaločné, no môžu byť aj nedelené. Vyrastajú na dlhých stopkách a sú veľké 10 až 15 cm. Ich farba je rôzna. Odroda ‘Yellow’ má svetlé žltozelené listy, odroda ‘Blacky’ naopak veľmi tmavé, purpurovočierne. K novinkám patrí ‘Variegata’, ktorej listy sú zelené a majú červeno-biely okraj.

Pestujte jazmín a prevoňajte si interiér aj balkón