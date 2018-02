Pestujte jazmín a prevoňajte si interiér i balkón

Všetky majú výrazne voňavé kvety, z ktorých sa pripravuje lahodný čaj a bývajú súčasťou bylinkových zmesí. Používajú sa pri bolestiach žalúdka, pri menštruačných bolestiach aj pri kožných problémoch - urýchľujú liečbu akné, popálenín a upokojujú kožu po uštipnutí hmyzom. Kvety sa tiež využívajú v kozmetickom priemysle napríklad na výrobu parfumov či mydiel.

Jazmín veľkokvetý (J. grandiflorum)

Táto vždyzelená rastlina vytvára poliehavé kríčky. Kvitne vo viacerých etapách po celé leto až do jesene. Púčiky majú ružovú farbu, z nich sa otvárajú biele hviezdicovité kvety s výraznou arómou. Keďže nie je mrazuvzdorný, u nás ho pestujeme ako izbovú rastlinu, ktorú v letných mesiacoch môžeme vyložiť na balkón alebo do záhrady, najlepšie do polotieňa.

Jazmín lekársky (J. officinale)

Veľmi sa podobá na prechádzajúci druh. Perovité listy sú zložené z piatich lístkov dlhých asi 4 cm. Biele voňavé kvety sa v čínskej medicíne využívajú pre silné antibakteriálne, protivírusové a protirakovinové účinky. Z kvetov sa pripravuje čaj, ktorý má upokojujúce a relaxačné účinky. U nás sa pestuje ako izbová rastlina, pričom počas leta ho môžete letniť. Pestujte ho v bežnej záhradníckej zemine, dôležité je, aby zemina nikdy úplne nevyschla. Občas ho môžete rosiť, nie však priamo na kvety. V sezóne ho raz za týždeň prihnojte. Aby bohato kvitol, odporúča sa rastlinu prezimovať pri teplote 5 až 15 °C.

Jazmín sambakový (J. sambac)

Je to národný kvet Filipín. Pochádza z Ázie, hojne sa však pestoval v Arábii, odkiaľ sa dostal do Európy, preto sa ľudovo nazýva arabský jazmín. V našich končinách sa pestuje ako prenosná rastlina – vo výživnej zemine a na mieste chránenom pred priamym slnkom. Neznáša premokrenie substrátu ani prievan. Vytvára dlhé výhonky, ktoré treba zrezávať, aby sa lepšie rozkonárili. Kvety sú čisto biele, neskôr zružovejú. Otvárajú sa za súmraku a svoju vôňu uvoľňujú počas celej noci. Bolo vyšľachtených viacero odrôd, z nich mnohé majú plné kvety.

