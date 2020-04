Poďte do toho s nami, premeňte svoj balkón na oázu relaxu! Inšpirujte sa ŠPECIÁLNYM vydaním Záhradkára

špeciálne vydanie mesačníka Záhradkár: Balkónové výsadby na mieru bude v predaji do 9. 6. 2020.Autor: archív redakcie

Na 68 stranách nového špeciálneho vydania mesačníka Záhradkár vám ponúkneme inšpirácie na balkónové výsadby doslova šité na mieru. Zvoľte tie správne balkónovky podľa orientácie vášho balkóna k svetovým stranám a majte črepníky plné krásne rozkvitnutých kvetov až do jesene.

Ukážeme vám aj dve premeny úplne obyčajného panelákového balkóna so štandardnými rozmermi 2,6 x 1,2 m. A aby sme vás presvedčili, že mať krásny balkón od jari do zimy nie je len výsadou fotografií v časopisoch, prinesieme príbeh čitateľky Martiny z Trenčína, ktorá si svoju balkónovú nádheru naplno užíva naozaj počas celého roka.

Máte veterný balkón?

Nie každý má šťastie na balkón orientovaný na južnú stranu, kde sú podmienky na pestovanie väčšiny letničiek takmer ideálne. Určite nám dáte za pravdu, že najťažšie sa krehké druhy pestujú na balkóne orientovanom na náveternú stranu.

V poslednom čase totiž často prevládajú silné vetry, ktoré kvietky doslova ošľahajú. Najmenej takéto prostredie zvládajú petúnky

s jemnými kvetmi. Keď sa do nich oprie vietor, neostane po nich nič. Zvesia hlavičky a je po paráde, preberú sa len veľmi ťažko. Okrem kvetov vietor láme stonky, strháva listy a tie, ktoré na rastline ostanú, zbaví vlhkosti zvýšeným odparením vody. Preto by ste mali na takýto balkón vyberať nízke druhy s menšími listami. Ak predsa len chcete farebné previsy, risknite to, ale vyhnite sa závesným nádobám. Ak sa dá, vyrobte si závetrie a nakúpte nádoby, ktoré sa dajú o zábradlie priskrutkovať.

