Rozmnožte si muškáty! Poradíme, ako na to

Z vybraných silných muškátov odoberte vrcholové odrezky s 2 – 4 dobre vyvinutými listami. Režte ostrým nožom tesne pod listovým uzlom. Spodné listy, prípadné kvety alebo púčiky muškátu odstráňte, odrezok ponorte do prášku rastového stimulátora a zapichnite do substrátu z piesku a rašeliny. Nádobu s odrezkami z muškátov zavlažte, zakryte priehľadným krytom alebo fóliou a uložte do polotieňa. O 4 – 6 týždňov sa na odrezkoch vytvoria korene. Rastliny prezimujte na chladnom, ale svetlom mieste.

Ako na to?

Vrcholové odrezky režte tesne pod kolienkom.