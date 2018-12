Skvelé tipy pre muškáty! Zazimujte ich správne

Pelargónie potrebujú počas zimy vegetačný pokoj. Na ten je ich vhodné pripravovať už počas jesene a to tak, že pomaly znižujete zálievku a taktiež prestanete s prihnojovaním. Potom je už treba len pozorne sledovať počasie, aby ste rastlinky stihli zazimovať skôr ako prídu mrazy.

Svetlo a chlad

Spôsobov zazimovania muškátov je viacero. Najbežnejšie úplne postačí, ak necháte substrát rastlín preschnúť a potom výhonky zrežete asi o polovicu. Samozrejme, odstráňte kvety, listy aj všetky suché listy. V nádobách, v ktorých ich máte ich premiestnite do svetlej a chladnej miestnosti, v ktorej však nesmie mrznúť. Ideálne je mať takúto predsieň, garáž, chodbu alebo zimnú záhradu. V panelákoch to môžete vyriešiť tým, že ich umiestnite do priestorov medzichodieb, ktoré vedú k schodisku. Samozrejme, len v prípade, že to vašim susedom nevadí. Ideálna teplota priestorov je od 5 do 10 °C.

Tým, že im doprajete svetlú a chladnú miestnosť však vaša starostlivosť o muškáty nekončí. Počas zimy je ich dobré skontrolovať a aspoň raz do mesiaca zaliať, aby nevyschli.