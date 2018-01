Tri skvelé tipy, vďaka ktorým budete mať rozkvitnutý balkón už v januári

Januárové počasie býva väčšinou zamračené, slniečko sa cez mraky prederie len občas, preto nie je na škodu vylepšiť si náladu tým, že si skrášlite balkón otužilcami z ríše rastlín. Nie je ich síce veľa, ale o to sú zdatnejšie.

Snežienky

Na viacerých miestach ich môžete nájsť rásť v prírode, ale cibuľky z pôdy nevyberajte. Ak ich chcete pestovať doma v črepníku, kúpte si ich v obchode alebo cez internet. Kvety snežienok sa skladajú z troch bielych okvetných lístkov so zelenou škvrnou a z troch bielych vonkajších lístkov. Boli však už vyšľachtené plnokveté odrody, napríklad ‘Flore Pleno’, ‘Pusey Tip’, ‘Blewbury Tart’ či ‘Lady Elphinstone’. Keď začnú na jar klíčiť, nezabudnite ich zavlažovať a môžete ich aj prihnojiť hnojivom na kvitnúce rastliny. Po odkvitnutí, keď listy začnú žltnúť, obmedzte zálievku a listy nechajte úplne uschnúť. Potom cibuľky vyberte a po osušení odložte na suché a tmavé miesto. Na jeseň ich môžete vysadiť do črepníka, aby na jar opäť rozkvitli.

Čemerice

Tieto zimné krásky sú cenené hlavne pre dlhé obdobie kvitnutia. Kvety čemerice čiernej často rozkvitajú už v decembri, preto ju v Anglicku nazývajú vianočná ruža, teda Christmas rose. Jej kvety sú biele, prípadne s jemným ružovým nádychom. Pri pestovaní v nádobách je veľmi dôležitá starostlivosť v lete. Treba dávať pozor, aby rastliny neboli vystavené slnečným lúčom a nadmernej vlahe. Polievať ich však treba, inak by vyschli. Vyhovuje im priepustný substrát.

Cyklámeny

Známejšie sú druhy, ktoré sa pestujú ako izbové rastliny, no cyklámeny si pomaly nachádzajú cestu aj do našich záhrad. Rovnako úspešne sa dajú pestovať aj v črepníkoch na balkóne. Pri miernej zime sa prvé kvety druhu Cyclamen coum môžu objaviť už v decembri, bežne však kvitne v januári až februári. Pochádza z južnej Európy a Malej Ázie. Má menšie kvety, ktoré sú dlhé 1 až 1,5 cm. Môžu mať bielu farbu, ako aj rôzne odtiene ružovej až to tmavočervenú. Okrúhle listy sú lesklé a bývajú bez kresby alebo so striebristým vzorom. Ak hľuzy vyplnia celú nádobu, treba ich presadiť v čase vegetačného pokoja.