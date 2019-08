Vytvorte si minijazierko na balkóne

V posledných rokoch teplota vzduchu v lete stúpa a vyššie teploty si užívame dokonca aj v našich severnejších oblastiach. Každému preto určite príde vhod osvieženie v podobe vody, či už na kúpalisku, alebo vo vlastnom bazéne. Ovzdušie v záhradke spríjemní aj jazierko, ktoré si však nemusíme odoprieť ani na tom najmenšom balkóne. Stačí mať vhodnú nádobu a do nej zasadiť tie správne rastliny. A posedenie pri káve bude oveľa príjemnejšie.

Nakupujeme kvety

Dnes už nákupné centrá i zásielkové obchody ponúkajú širokú paletu vodných rastlín. Pri ich výbere sa riadime nielen ich vzhľadom, ale prihliadame v prvom rade na to, akú hĺbku vody vyžadujú. To znamená, že ak ich budeme pestovať v nádobách, zameriame sa len na také, čo si vystačia s hĺbkou od 5 do 40 centimetrov.

Z najznámejších spomeňme žabník skorocelový, diablika močiarneho, čerkáč peniažtekový, šípovku vodnú či kosatec žltý. Do malých nádob sú vhodné aj rastliny plávajúce na hladine, ako je napríklad pistia rezavková, nazývaná aj vodný šalát, či eichhornia nafúknutá, ktorá má zasa ľudové pomenovanie vodný hyacint, lebo ho pripomína fialkastými súkvetiami.

Medzi najznámejšie a najkrajšie vodné rastliny určite patria lekná. Ani tieto rastliny si na balkóne nemusíme odoprieť, lebo už existujú trpasličie alebo miniodrody, určené práve do menších jazierok. Pri ich umiestňovaní pamätáme na to, že nato, aby bohato kvitli, potrebujú dostatok slnka.

Umiestnenie a výber nádob

Väčšina ostatných vodných rastlín vyžaduje na svoj rast polotieň, teda stanovište, kam slnečné svetlo dopadá asi šesť hodín denne. Nádoby umiestňujeme tak, aby na ne nesvietilo poludňajšie slnko, lebo voda by sa veľmi prehrievala. Nezabúdame na to, že voda sa vplyvom tepla odparuje, preto ju pravidelne dolievame.

Na vytvorenie minijazierka si môžeme kúpiť novú nádobu podľa vlastného vkusu a predstáv alebo zájdeme len do pivnice a vytiahneme nejakú zabudnutú nádobu po babičke, napríklad starú vaničku, lavór alebo sud. Ako materiál je vhodný plast, kov, keramika i drevo. Drevené nádoby však radšej vystelieme fóliou, aby sme si boli istí, že voda nevytečie.