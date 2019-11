Zazimujte balkón a terasu! Teraz je ten správny čas

Rozlišujte

Treba si aj premyslieť, aké rastliny zazimujete. Jednoročné rastliny nemá zmysel zimovať. Zlikvidovať môžete petúnky, lobelky, nemézie či diascie, ani plektrant či surfínie. Naopak begónie, lantany, bugénviley, kany, georgíny,oleandre, durmany, fuksie a samozrejme nesmieme zabudnúť na muškáty, tieto zimovať treba. Znesú síce aj nižšie teploty, ale mrazy, ktoré sú väčšie by ich poškodili.

Ako zimovať?

Durmany, ktoré idete zimovať vyberte z nádoby. Ich koreňový bal obrežte po celom obvode a následne zasaďte do črepníka, ktorý je menši ako ten predchádzajúci. Ideálne je umiestniť ho tam kde je okolo 12 °C. Polievanie znížte.

Oleandre obľubujú svetlo, preto ich zimujte na svetlom mieste, v miestnosti s teplotou od 3 do 12 °C. Hoci zálievku môžete znížiť, jeho koreňový bal nesmie ostať nikdy úplne suchý, pred poliatím vyskúšajte substrát prstom a v prípade potreby zalejte.

Kany pred zimovaním treba zrezať. Jej stonky skráťte približne na desať centimetrov. Hľuzy očistite a uložte do debničiek. Je potrebné zasypať ich, najlepšie rašelinou. Zimujte ich v tmavej pivnici s teplotou 6 až 10 °C.

Georgínam zazimovávame hľuzy. Vyberte ich zo zeminy a nechajte oschnúť. Potom ich uložte do debničiek tak, aby boli stonkami nadol. V prípade ak je vaša pivnica príliš suchá, môžete ich zasypať pieskom, rašelinou alebo pilinami. Vrchnú časť im nechajte nezasypanú, tak aby vyčnievala. Zimujte v miestnosti s teplotou od 5 do 8 °C.

Fuksie zimujte v miestnosti s dostatočným prísunom svetla. Môžete aj v pivnici, ale v tom prípade ak majú málo svetla zhodia všetky listy. Teplota by sa mala pohybovať od 2 do 7 °C.

Muškáty krúžkované preneste s nádobami do svetlej miestnosti s teplotou od 5 do 10 °C. Podobné podmienky vyžadujú aj previsnuté muškáty.

Begóniam očistite hľuzy a vložte ich do debničky, najlepšie so suchou rašelinou či pilinami. Môžete ich aj zabaliť do novinového papiera. Zimujte ich v miestnosti, kde teplota neklesne pod 10 °C.

Dajte pozor

Najčastejším problémom býva, že rastliny sa prenesú do tepla až príliš neskoro. Veľký teplotný rozdiel medzi vonkajškom a vnútorným prostredím rastlinám neprospieva, môže ich to celkom zničiť. Treba dávať pozor aby ste im nespôsobili teplotný šok. Správne zimovanie však rastline prospieva.

Čítajte tiež