Jahody z balkóna! Pozrite si tipy na odrody, s ktorými bude mať úspech

Spolu i samostatne

Vďaka rozmerom rastliny sa jahodám darí aj v obmedzenom priestore úzkej nádoby. Závesné koše majú výhodu, ktorú oceníte nielen vy, ale i rastliny. Ponúkajú im dostatok svetla a prúd vzduchu, takže netrpia silným tlakom chorôb. Navyše plody nie sú špinavé od vlhkej pôdy a nehnijú. Z každej strany sa k nim dostane slnko, takže sú aj rovnomerne vyfarbené a sladké. Pred prísuškom ich chráni spoločná výsadba s vhodnými susedmi, ako sú bez pochýb bylinky. Nevadia im ani aksamietnice či dúška tymianová.

Výber odrôd

Do nádob sú vhodné stále rodiace (remontantné) odrody. Za skúšku stojí francúzska odroda ‘Mara des Bois’. Je to jahoda s previsnutým rastom a s veľkými sladkými plodmi jasnočervenej farby, ktoré sú vhodné na zber od mája do júla. Darí sa jej na slnku i v polotieni. Ďalšia vhodná odroda na balkón je vysokoúrodná ‘Ostara’ s lahodnými plodmi. Na stredne veľkých jahodách si pochutnáte od júna až do konca leta. Na rozdiel od predchádzajúcej odrody má rada len slnečné stanovištia.

Odporúčame vyskúšať aj ‘Sweet Triathlon’, ktorú možno pestovať i vo vzpriamenej polohe s vyväzovaním k opore. Je sladká a šťavnatá. Chuťové poháriky poteší už v júni. V prípade, že ste fanúšikovia raz rodiacich odrôd, myslite na to už začiatkom sezóny a vysaďte si viaceré s odlišným časom dozrievania. Takto sa zásobíte jahodami na dlhší čas. Nevýhoda je však vyššia potreba rastlín aj nádob.

