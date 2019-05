Rady, ako na to! Majte úrodu chrumkavých šalátov z balkóna

Osivo vysievajte priamo do nádob v prvej polovici apríla na jarný a v druhej polovici júla na jesenný zber. Na pestovanie v lete vyberajte odrody odolné proti vybiehaniu do kvetu. Na celoročné pestovanie sú vhodné napríklad ‘Zlatava’ a ‘Karminova’. Ak túžite po farebnej šalátovej debničke, siahnite po zmesi osiva Bowl alebo Lolo. Na pestovanie v nádobách sa osvedčila aj zmes na rez mladých listov, tvorená vybranými farebnými odrodami.

Špenát po celý rok

Jarný špenát sejte od marca do polovice apríla. Prvej úrody sa dočkáte o päť až šesť týždňov. Na letné pestovanie je vhodná rýchlorastúca odroda ‘Fuji F1’, odolná proti vysokým teplotám. Jesenný špenát môžete siať do uvoľnených nádob v polovici augusta a zberať ešte pred príchodom zimy v septembri až októbri. Vyskúšajte napríklad odrodu ‘Emilia F1’. Zimný špenát vysievajte od 10. do 20. septembra. Odrody ‘Monores’ a ‘Winter Riesen’ spoľahlivo prezimujú.

Nenáročná valeriánka

Krátka vegetácia ju predurčuje na to, aby naplnila črepníky po zbere sezónnych zelenín. Hodí sa aj na prezimovanie a skorý jarný zber podobne ako zimný špenát. Vyskúšajte odrodu ‘Large Leave’.

Menej známa, ale rýchlo rastúca je aj portulaka zeleninová. Osivo môžete siať od apríla až do augusta. Listy, ktoré je dobré pozberať skôr, ako sa na rastline vytvoria kvety, použijete do zeleninových šalátov, ale aj ako náhradu špenátu. Dostupná je napríklad odroda ‘Green Purslane’.

Nenáročné je aj nádobové pestovanie eruky (rukoly). Okrem klasiky môžete vyskúšať aj menej známe odrody. ‘Wild Rocket’ má silnejšou arómu, ‘Wasabi’ chuťou pripomína známu pastu, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou japonskej kuchyne. Táto odroda však nie je vhodná na letné pestovanie.

Ázijské špeciality

Počuli ste už o jedlej chryzantémovke? Vďaka vysokému obsahu vitamínov, minerálnych látok a silíc je hodnotnou zeleninou nenáročnou na pestovanie, navyše s okrasnou funkciou. Rýchlorastúca je odroda ‘Maiko’. Ak budete mladé rastliny rezať vo výške 5 až 10 cm, rýchlo zregenerujú a umožnia vám opakovaný zber.

Typickou ázijskou listovou zeleninou je aj mibuna a jej veľmi podobná mizuna. Za vyskúšanie stojí i láskavec trojfarebný ‘Green Leaf Vegetable’.

Perila je vhodná na pestovanie v blízkosti rajčiakov. Odpudzuje nevítaný hmyz a láka motýle. Pestovať ju môžete z priamej marcovej sejby. V našich podmienkach je však lepšie, ak si ju vo februári predpestujete z priesad. Perila má jemne štipľavú chuť, hodí sa k mäsu aj k rybám.

Čítajte tiež: