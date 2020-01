Aby bohato kvitli! Základné rady pre krásne africké fialky

Senpólie (Saintpaulia) známe ako africké fialky pochádzajú z Afriky. Konkrétne však z územia Tanzánie či Kene, kde ich objavil nemecký kolonista. Odtiaľ sa koncom 19. storočia začali šíriť do Európy. S európskymi fialkami nemajú tieto rastlinky nič spoločné.

Správne podmienky a starostlivosť

Rastlinku, ktorú ste si priniesli domov je vhodné presadiť. Pretože substrát, v ktorom je rastlinka umiestnená nie je vhodný. Ide totiž o zmes rašeliny a látok, ktoré majú podporiť kvitnutie rastlinky. Opatrne ju vyberte z nádoby a doprajte jej svieži, výživný substrát, ktorý je určený na izbové rastliny. Nezabudnite do spodnej časti nádoby pridať aj drenážnu vrstvu z keramzitu či kamienkov.

Menšia je lepšia

Pre senpóliu je vhodnejšia menšia nádoba. Vďaka menšiemu priestoru vás totiž rastlinka poteší kvetmi. Ukazovateľom pre veľkosť nádoby vám pokojne môže byť nádoba, v ktorej ste rastlinku kúpili.

Vhodné miesto

Pre kvitnutie je aj dôležité umiestnenie rastlinky. Priame slnko nie je pre rastlinky vhodné, spôsobuje totiž popálenie listov a škaredé hnedé škvrny.

Ideálne miesto pre fialky je na parapete severného, východného alebo severovýchodného okna. Je najvhodnejšie dopriať im rozptýlené svetlo. Pokojne môžete rastlinu umiestniť aj na stolíky či police, ktoré poskytujú svetlé miesto, pretože sú v blízkosti okien. Aby rastlinka rástla rovnomerne je vhodné ju pravidelne otáčať.

Rastlinkám vyhovuje bežná izbová teplota, nemala by však klesnúť pod 13 °C.

Zálievka

Rastlinky sa zalievajú 1 až 2-krát týždenne odstátou vodou izbovej teploty do podmisky. Nechajte rastlinku, aby sa „napila“ a prebytočnú vodu vylejte. Polievajte opäť, keď je substrát suchý. Občas môžete poliať rastlinku aj zhora priamo do črepníka, aby sa substrát prepláchol. Robte to však veľmi opatrne, aby sa voda nedostala na listy a nespôsobila hnitie.

Listy fialky v žiadnom prípade neroste, ak sú zaprášené môžete ich očistiť jemným štetcom. Pravidelne odstraňujte suché listy a kvety, aby ste podporili kvitnutie.

Dôležité hnojenie

Pri týchto obľúbených izbovkách je dôležité investovať do kvalitného viaczložkového hnojiva, ktoré je určené na kvitnúce izbové kvety. Živiny v tejto podobe je vhodné dopriať rastlinám raz za dva týždne.

