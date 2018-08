Exotická medinila: Trúfnete si na pestovanie tejto krásky z Filipín

Pochádza z filipínskych pralesov a svojím vzhľadom zaujme a vzbudí pozornosť. Má vzpriamený rast s prevísajúcimi stonkami a veľkými listami s výraznou žilnatinou. Súkvetia sa objavujú na koncoch výhonkov a úplne prevísajú. Vytvárajú sa od februára do augusta. Vzhľadom na bujný rast vyžaduje dostatok priestoru.

Pestovanie

Medinila obľubuje svetlé stanovište bez priameho slnka s teplotou od 18 do 22 °C. V zimnom období potrebuje dva mesiace s chladnejším vzduchom okolo 15 °C. Pri nasadení kvetných púčikov vyžaduje osobitú pozornosť. Zabezpečte jej vyššiu vlhkosť vzduchu a teplotu 16 °C. Prechodne ju umiestnite na teplejšie miesto a viac zavlažujte a od marca do augusta každý týždeň opatrne prihnojujte hnojivom bez obsahu vápnika. Vhodné je hnojivo na rododendrony. Koreňový bal udržujte rovnomerne vlhký a rastlinu zalievate len mäkkou vodou. Na jar ju presaďte do kyprého humózneho substrátu s pH 5 až 5,8.

Potrebuje vlhkosť

Medinila neznáša suchý vzduch. Vtedy ju často napádajú roztoče a vošky. Keď ich spozorujete včas, vošky stačí pozbierať, prípadne poumývať pod sprchou a zvyšovať vlhkosť vzduchu rosením listov. Vysádzajte ju do robustných črepníkov, pretože má ťažké, previsnuté stonky.

Čítajte tiež:

Úžasná izbovka pre všetkých milovníkov kávy! Pestujte kávovník arabský

Krásna a exotická guzmánia je vhodná aj pre začiatočníkov