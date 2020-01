S týmito 7 radami zaručene vaše citrusy zarodia

Citrusy milujú slnko a dostatok svetla, preto naozaj ocenia pobyt v zimnej záhrade. Ak ju nemáte, nezúfajte, stačí, ak sa zbavíte záclon a závesov. Zistite tvrdosť vody, ktorá vám tečie z kohútika, aby ste sa vyhli problémom so zalievaním a s výživou. Snažte sa vybrať správny druh rastliny a ostatné zákonitosti pestovania vám už pôjdu od ruky.

1. Voľba druhu

Citrusy nekupujte len podľa toho, ktorá rastlina sa vám páči na pohľad, ale hlavne podľa toho, aké pestovateľské podmienky jej dokážete poskytnúť. Ak ju plánujete umiestniť do zimnej záhrady, výber je takmer neobmedzený v prípade, že v danom priestore teplota v zime neklesne hlboko pod 10 °C, pretože tropické druhy potrebujú dlhodobo teploty nad 15 °C.

„Pri celoročnom, prípadne zimnom pestovaní citrusov v interiéri si dajte pozor, aby ste si neobstarali rastlinu naštepenú na podpníku citrónovníkovca trojlistého (Poncirus trifoliata), inak bude bezpodmienečne vyžadovať studené zimovanie a pestovaním v interiéri by ste o ňu prišli,“ vysvetľuje Ftorek. Žiaľ, podľa pestovateľa nie je vždy pri predávaných rastlinách jasné, aký podpník bol použitý.

Celoročné interiérové pestovanie dobre znášajú napríklad kumkváty (Citrus japonica), v minulosti patriace do rodu Fortunella a ich krížence, ako je najčastejšie predávaný kalamondín. Hoci sú to prevažne kysloplodé citrusy, kompaktným rastom a drobnými plodmi patria k najestetickejším zástupcom rodu Citrus vhodným na pestovanie v interiéri. Na priamu konzumáciu sa zväčša nehodia, ale môžete ich použiť ako náhradu citrónov, prípadne do dezertov.

Môžete skúsiť aj pestovanie citrónovníka pravého (Citrus x limon) alebo citrónovníka citronátového (Citrus medica) známejšieho ako cedrát, ktorý vyniká plodmi veľmi efektného tvaru.

Trochu väčšie nároky na pestovanie už vyžadujú mandarínkovníky (Citrus reticulata), citrónovník pomarančový (Citrus x sinensis) či citrónovník obrovský (Citrus maxima), ktorého plod poznáte ako pomelo, prípadne citrónovník rajský (Citrus × paradisi), známy ako grapefruit. Pri týchto veľkoplodých druhoch musíte myslieť na to, že rastlina na ich vyživenie spotrebúva oveľa viac energie. Pri nasadení veľkého počtu je nutné urobiť prebierku.