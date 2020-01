3 Tipy, vďaka ktorým vám orchidea zakvitne + rady pre správnu starostlivosť počas kvitnutia

3x tip, ako ju prinútiť kvitnúť:

Ak orchidea už dlhšie nekvitla môžete ju k tomu podnietiť teplotným šokom . Umiestnite ju na svetlé, ale chladné miesto, kde ju nechajte až kým nenahodí nové puky. Potom ju môžete opäť vrátiť na jej pôvodné miesto.

Taktiež sa osvedčilo, keď sa teplota pre rastlinku mení. Preto ju napríklad na noc umiestnite do miestnosti s teplotou 15 °C a cez deň ju vráťte na jej pôvodné svetlé miesto.

Ak je pre vás ťažké dopriať jej zníženú teplotu, tak pokiaľ máte zdravú a silnú rastlinku, tak ju môžete umiestniť na pár dní do tmavej miestnosti. Kým je rastlina v tme nie je vhodné ju zalievať. Namiesto zálievky pridajte zo dve-tri kocky ľadu. Po prenesení na jej pôvodne miesto by rastlina mala vytvoriť púčiky do dvoch až troch týždňov.

Správna starostlivosť počas kvitnutia

Ak ste sa už konečne dočkali a tešíte sa z kvetov, tak je treba si uvedomiť jednu vec. A to je to, že orchidey sa hnoja predovšetkým na podporu kvitnutia. Znamená to, že rastliny, ktoré už kvitnú, prihnojovať netreba. Hnojivo teda treba do zálievky pridávať v období, keď sa po lete ochladí a rastlina, ktorá nekvitne, potrebuje živiny, aby kvety počas chladných dní vytvorila.

Rastlina, ktorá kvitne, by už mala mať dostatok energie na to, aby mala z čoho kvety vyživovať počas celého obdobia kvitnutia.

Takúto orchideu predovšetkým primerane zalievajte a pokiaľ sa jej za kvitnutie veľmi chcete odvďačiť nejakou starostlivosťou, občas jej pretrite listy obrúskami určenými pre orchidey alebo jemnou a navhčenou handričkou.

Nemilé, ale potrebné riešenie

Kupované rastliny sú zvyčajne nadopované takými látkami a živinami, aby boli čo najkrajšie. Tento "doping" v nich koluje ešte určité obdobie, preto dokážu neraz kvitnúť nepretržite aj vyše roka. Hoci sú kvety očarujúce, takáto rastlina trpí a stráca energiu, čo sa môže prejaviť napríklad žltnutím listov.

Stáva sa to síce výnimočne, ale vtedy treba pristúpiť ku kompromisu. Ak chcete orchideu zachrániť, kvetnú stonku (hoci je stále krásna) zrežte a dovoľte rastline, aby si počas niekoľkých mesiacov odpočinula. V prípade potreby ju môžete presadiť do čerstvého substrátu.

Ak by ste takúto orchideu prihnojovali, len by ste zopakovali ten začarovaný kruh - umelo podporované nepretržité kvitnutie.

