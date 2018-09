Chcete sa tešiť z kvetov tučnolistu? Vieme, aké podmienky mu vyhovujú

Až po 10 rokoch pestovania tučnolistu sa môžete tešiť na to, že snáď raz zakvitne. Teploty tesne nad nulou mu neuškodia, preto ho môžete až do neskorej jesene ponechať na jeho obľúbenom mieste v záhrade alebo na balkóne. V zime ho málo polievajte, od marca do septembra polievajte častejšie, a to aj s prídavkom hnojiva s dlhodobým účinkom.

Takže, aby sme to zhrnuli pre kvitnutie tučnolistu sú dôležité tieto podmienky:

Veľmi svetlé miesto na prezimovanie.

Teplota ktorá nie je oveľa vyššia ako 10°C.

Vek

Rozmnožovanie

Tučnolist sa rozmnožuje úplne jednoducho, zvládne to aj začiatočník. V ktoromkoľvek ročnom období odstrihnite časť jeho výhonku, z rezku odstráňte spodné listy. Reznú ranu na ochranu proti plesniam zasypte práškom z dreveného uhlia, alebo odrezky nechajte niekoľko hodín zaschnúť, musia byť však v zvislej polohe postavené do pohára. Ak ich necháte ležať, rýchlo sa začnú točiť za svetlom a kriviť.

Čítajte tiež: