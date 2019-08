Čínska ruža: Takto konečne rozkvitne!

Ibištek čínsky známejší ako čínska ruža (Hibiscus rosa – chinesis) pochádza zo subtropických oblastí Číny a u nás sa pestuje ako izbová rastlina. Je nenáročný, ale v mnohých domácnostiach nekvitne. To je škoda. Stačí dodržať len niekoľko zásad a kvetov bude mať plno.

Substrát a zálievka

Čínskej ruži sa bude najlepšie dariť v substráte určenom na izbové rastliny. Na dno črepníka nasypte drenážnu vrstvu, substrát môžete zmiešať s pieskom. Ibištek má rád dostatok vlahy, ale zároveň vzdušnosť zeminy a neznáša premokrenie. Mladšie rastliny uvítajú, ak ešte primiešate diel rašeliny (substrát pre izbovky, piesok a rašelina v pomere 2 : 1 : 1), dospelým, naopak, prekáža. Mladé rastliny treba presádzať každý rok, staršie raz za štyri roky vždy do primerane veľkej nádoby. To je taká, v ktorej budú mať korene dostatok priestoru a nepotlačia sa, zároveň neostane v črepníku veľa voľného priestoru. Ak by bolo miesta okolo koreňov zbytočne mnoho, čínska ruža nevykvitne. Všetku energiu sústredí na tvorbu koreňov a až následne bude mohutne zväčšovať zeleň.

Akurátna nádoba rast koreňov obmedzí, podporí vyvážené hospodárenie s vodou a so živinami i rast ibišteka. Ak zabudnete tento kríček alebo stromček poliať a substrát preschne, pripomenie sa vám zvädnutými listami. Nič to, po poliatí sa rýchlo zregeneruje. K takémuto uvädnutiu by však nemalo dôjsť často. Polievajte pravidelne a výdatne najmä počas horúcich dní. Voda je najlepšia odstáta, jej teplota by mala byť čo najviac podobná teplote substrátu. V zime postačí poliať ibištek raz za dva týždne.

Hnojenie počas vegetácie

Asi od marca do apríla použite dusíkaté hnojivo, neskôr až do augusta viaczložkové, určené na kvitnúce rastliny. Stačí hnojiť raz za dva týždne. V tomto období je pre ibištek ideálna izbová teplota okolo 20-22 °C, počas letnenia na balkóne či terase to môže byť až 28 °C, no pozor, aby sa rastlina zbytočne neprehrievala. Na jeseň pred príchodmi mrazov rastlinu určite premiestnite do interiéru, pretože mrazy neznáša. Bude jej vyhovovať teplota okolo 15 °C a dostatok svetla. Staré exempláre pestované v južných oblastiach Slovenska pri troške šťastia a starostlivosti dokážu prečkať aj zimu v záhrade. Od jesene do mrazov hnojivo nepoužívajte ani v prípade pestovania vonku, ani v miestnosti.

Dostatok rozptýleného svetla

Čínska ruža miluje slnečné lúče, ale nemali by byť príliš intenzívne a ostré. Izbová rastlina, ktorú chcete letniť vonku, si potrebuje zvyknúť. Postupne ju pripravujte na pobyt v exteriéri, na miestach, kde bude slnko počas leta nekompromisne pražiť. Ak by ste totiž ibištek neotužili, mladé výhonky by sa spálili, listy by opadali. A kvetné puky, ak by sa vôbec vytvorili, takisto. V domácnosti sa ibišteku náramne páči pri východnom či severnom okne, ktoré neprekrýva záclona, žalúzie ani záves. V miestnostiach orientovaných na západ či juh bude prekrásna pri stene oproti oknu alebo na stolíku či stojane vzdialenom od okna niekoľko desiatok centimetrov.

Tajomstvo bohatého kvitnutia

Kvet čínskej ruže pri väčšine bežne pestovaných odrôd kvitne v plnej kráse jeden deň. Možno sa vám zdá, že je to málo. Lenže pri poctivej starostlivosti sa budú na rastline striedať puky a kvety niekoľko mesiacov až do zimy. Ak puky padajú, môže byť príčinou suchý vzduch v miestnosti. Vyriešte problém ranným rosením rastliny alebo v okolí ibišteka rozmiestnite ozdobné misky s kamienkami a vodou, nech sa vyparuje. Vítané je pravidelné vetranie, veď čínska ruža miluje vzduch. Tou najvýznamnejšou podmienkou na podporu kvitnutia je však rez. Ten treba vykonať v období od januára do začiatku marca. Režte nekompromisne a radikálne, až tak, že bude váš ibištek pôsobiť ako drevité torzo či kýpeť. Nenechajte sa vystrašiť. V marci, s príchodom jari, sa v rastlinách nahromadí životodarná energia. Vďaka poctivému rezu a chuti do života sa na vašej čínskej ruži objaví množstvo mladých, sviežich výhonkov. A práve na ich koncoch sa budú vytvárať kvety.

