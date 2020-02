Doma rýchlené hyacinty rozvoňajú celý byt! Vyskúšajte

Okrem klasického pestovania v záhradníckom substráte prirýchlite narcis aj jednoduchším spôsobom. Postačí vám na to obyčajný sklenený pohár s úzkym hrdlom, pri ktorom môžete sledovať rast korienkov. Ak by sa vám špeciálna váza na rýchlenie zdala drahá, alebo ju jednoducho iba nemáte, použite zaváraninový pohár. Na jeho hrdlo pomocou gumičky pripevnite sieťku z cibule alebo zemiakov.

Nádobu naplňte vodou tak, aby rýchlená cibuľa bola vo výške 2 mm nad hladinou. Množstvo vody sa počas rýchlenia pokúste udržiavať rovnaké, aby sa výška hladiny nemenila. Z času na čas môžete vodu vymeniť za čistú.

Na dezinfekciu vody použite kúsok drevného uhlia. Po umiestnení cibule nad hladinu vody, ju prekryte nepriesvitnou čiapočkou z papiera prípadne použite na zakrytie obal z mlieka alebo džúsu. Nádobu aj so zakrytou cibuľou postavte do miestnosti s teplotou najviac 12 °C. V priebehu dvoch mesiacov sa na cibuli vytvoria korienky a narastú aj krátke listy. Priebežne rastlinu kontrolujte, akonáhle hmatom identifikujete kvetný puk, nádobu preneste do teplejšej miestnosti. Papierovú čiapočku snímte až keď puk povyrastie. Takto rýchlený hyacint vám môže kvitnúť aj mesiac, záleží to od teploty v miestnosti. Odkvitnutú cibuľu na jeseň vysaďte do záhona spolu s ostatnými cibuľovinami.

Navštívte aj:

Pôvabná jar! Všetky dôležité rady a tipy pre krásne narcisy na záhonoch aj v nádobách

Štýlová jar! Pozrite si tipy na krásne odrody prvosienok do záhrady či črepníka

Fotopostup: Nechajte zažiariť jarné kvety a pripravte sviežu výsadbu