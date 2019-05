Kalízia voňavá: Spoznajte izbovku, ktorá lieči + recepty na prípravu maste a extraktu

Je dokázané, že stimuluje imunitný systém, pomáha pri cukrovke, leukémii, žalúdočných problémoch, astme, rakovinových i kožných ochoreniach, opuchoch. Obsahuje viaceré účinné látky, ako sú napríklad flavonoidy, fytosteroly, vitamíny skupiny B a C, z minerálnych látok železo, vápnik, chróm, meď a selén. Liečivé sú listy aj výhonky, šťava z nich urýchľuje hojenie rán a popálenín. Pred použitím sa listy musia vložiť do mikroténového vrecúška a asi na 14 dní dať do spodnej časti chladničky, potom sú účinnejšie. Dá sa z nich pripraviť nálev, z výhonkov tinktúra, olej aj masť.

VIZITKA RASTLINY

Názov: kalízia voňavá (Callisia fragrans)

Vzhľad: mohutná rastlina poliehavého rastu

Kvety: biele alebo ružové

Listy: dlhé, lesklé

Pestovanie

Rastlina je príbuzná známejšej tradeskancii a ľudovo ju volajú domáci ženšen – pre jej liečivé účinky, alebo zlatý vlas podľa toho, že keď odtrhneme kúsok listu, tak sa z neho ťahajú tenučné nitky žltozelenej farby. Je to teplomilná rastlina, ktorá pochádza z Mexika a tropických častí Ameriky, preto ju v našich podmienkach pestujeme v byte. Kuchyňu však radšej vynecháme, lebo je citlivá na čistotu ovzdušia. V letnom období ju môžeme vyložiť na balkón alebo na terasu. Pre svoj poliehavý rast je veľmi vhodná do závesných nádob. Má rada svetlo, no nemusíme ju vystavovať priamym slnečným lúčom. Privíta pravidelné každodenné rosenie. V sezóne ju polievame každý deň, v zime asi dva- až trikrát za týždeň. Má rada dostatok vody, no neznáša premokrenie, preto pri vysádzaní na dno nádoby nasypeme dostatočne hrubú drenážnu vrstvu.

Rastlina má dva typy výhonkov. Na hlavnom výhonku, ktorý dorastá do výšky takmer jedného metra, sú asi tridsať centimetrov dlhé kožovité listy, široké okolo šesť centimetrov, tmavozelenej farby. Rastú vždy dva oproti sebe. Zo spodnej časti vyrastajú dlhé horizontálne výhonky s kolienkami. Tieto tenké výhonky majú svetlozelenú farbu, po čase získavajú fialový nádych a na liečenie sa používajú vtedy, keď je na nich deväť kolienok. Na koncoch výhonkov sa vytvárajú ružice listov.

Rozmnožovanie

Týmito výhonkami si počas celého roka môžeme rastlinu veľmi ľahko rozmnožiť. Krátky kúsok aj s časťou listov vložíme do nádoby s vodou a necháme zakoreniť. Korene sa vytvoria už do dvoch týždňov. Potom mladú rastlinku vysadíme do črepníka so substrátom na izbové rastliny, do ktorého sa odporúča primiešať malé množstvo piesku. Hodnota pH by sa mala pohybovať v rozmedzí 5 – 5,5.

Mladé rastliny výdatne polievame a do zálievkovej vody môžeme občas pridať trochu octu alebo citrónovej šťavy, na liter vody asi jednu lyžicu. Každý rok, najlepšie na jar, rastliny presadíme do väčšieho črepníka, staršie stačí presadiť raz za dva až tri roky. Ak má rastlina vhodné podmienky, vytvára bohaté súkvetia drobných kvietkov, ktoré vôňou pripomínajú hyacinty. Intenzívnejšie voňajú pred dažďom.

Masť na kožné problémy

Z výhonkov a listov vylisujeme šťavu. Jeden diel šťavy zmiešame s tromi dielmi lanolínu alebo detského krému. Môžeme použiť aj rozdrvené listy a výhonky, ktoré zmiešame s dvoma dielmi krému.

Liehový extrakt

Výhonok so štyrmi až piatimi kolienkami nasekáme na menšie kúsky a zalejeme pol litrom vodky alebo liehu. Necháme vylúhovať aspoň desať dní a potom natierame na boľavé kĺby.

