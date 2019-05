Máte už doma marantu? Táto krásna skromná izbovka je vhodná i pre začiatočníkov

Je vysoká len dvadsať centimetrov, no môže to byť aj viac, ak ju budete pestovať na opore. Najkrajšie vynikne na severnom alebo východnom okne bez prievanu. V nárokoch na teploty nie je veľmi vyberavá. Rozpätie, v ktorom sa jej darí je dosť veľkorysé. Skôr jej vyhovuje pobyt v bytoch s veľmi vlhkým vzduchom. Najviac sa jej páči ak je položená na vlhkých kameňoch odkiaľ sa odparuje voda. Na udržanie priaznivej vlhkosti vzduchu pomáha aj rosenie mäkkou vodou. Prihnojiť si žiada iba dvakrát do mesiaca. Zálievku by mala mať pravidelnú, obzvlášť v lete, kedy je polievanie nutné.

Odkiaľ prišla

Na celom svete existuje len 14 druhov z rodu maranta (Marantha), ktoré dostali meno po svojom objaviteľovi benátskom botanikovi Bartolomeovi Marantovi. Pochádzajú z tropickej Strednej a Južnej Ameriky. Ich listy pôsobia ako zafarbené štetcom s tieňovaním v odtieňoch zelenej. Kresby sa líšia v závislosti na variete. Najznámejšia je maranta rebernatá (Marantha leuconeura) ‘Kerchoveana’ so zelenočiernou kresbou. Stretnúť sa môžete aj s odrodou ‘Tricolor’, ktorá má k odtieňom zelenej primiešanú i červenú žilnatinu. Na noc sa jej stáčajú listy k sebe a pôsobia ako ruky zopnuté pri modlitbe.

Vyžaduje si

Tienisté prostredie na sever alebo na východ orientovaného okna, v zimných mesiacoch však potrebuje dostupné zubaté svetlo. Na rast jej vyhovuje rozpätie teplôt v intervale 18 až 27°C. Neznáša suchý vzduch, je potrebné udržovať v jej okolí stálu vlhkosť vzduchu. Pomáha pravidelné rosenie mäkkou vodou na list. Dobrý je aj výpar z vlhkých kamienkov, na ktorých je rastlina postavená. I napriek splneniu tohto nároku je dôležitá pravidelná zálievka. V lete si vyžaduje vlahu dva až trikrát do týždňa. V zime sa uspokojí s vodou v črepníku raz za týždeň. Zalievať sa odporúča priamo ku koreňom, ktoré by nemali stáť v prebytočnej vode, treba preto nadmernú z podmisky vyliať. Tieto rastlinky doslova neznášajú prievan či horúčavu v blízkosti sporáka. Najlepšie sa jej darí, ak je vysadená v ľahkom rašelinovom substráte. Každý rok na jar je vhodné marantu presadiť do nového črepníka ako aj substrátu. Staršie kusy sa snažte každý tretí rok rozdeliť. Získate tak zásobu mladých bohato rastúcich rastlín. Okrem samostatnej nádoby, vyniknú aj v spoločnosti figovníka, filodendronu či kordylínky.

