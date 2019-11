Na toto pri izbových rastlinách v októbri nezabudnite

Pobyt na čerstvom vzduchu sa končí pre teplomilné druhy, ako je oleander, ibištek čínsky, palmy či bugénvilea. Preneste ich do miestnosti bez mrazu, lebo tieto nádobové rastliny nie sú schopné prečkať zimu v našich zemepisných šírkach. Autor: shutterstock.com

Pobyt na vzduchu pod holým nebom končí pre vianočnú ružu, ktorú už treba prebúdzať k životu. Zároveň jej treba dopriať krátky deň, aby sa poriadne vyfarbila. Ak plánujete kúpu cyklámenu perzského, urobte tak teraz, kým ešte nie je vonku zima. Lepšie zvládne prenos z predajne. Do bezpečia preneste aj oleander, ibištek čínsky, palmy a bugénvileu.

Prebuďte vianočnú ružu

Ak ste ju po odkvitnutí zrezali a nechali si ju napriek jej nepeknej podobe v čase vegetačného pokoja, pričom sa letnila v polotieni, teraz zvýšte pozornosť. Počas leta jej s výnimkou úpalu nič nehrozilo, no v októbri jej môžu ublížiť klesajúce nočné teploty pod 17 °C. Keďže prýštec je teplomilná rastlina, bude potrebovať ubytovanie v teplej, nie prekúrenej miestnosti. Najlepšie čo najďalej od radiátora. Na podporu vyfarbenia okrasných listeňov by ste mali rastline dopriať tmu trvajúcu 12 hodín, a to každý deň počas šiestich týždňov. Krátky deň vytvoríte napríklad zakrytím rastliny kartónovou škatuľou.