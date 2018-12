Nákup a pestovanie! Tešte sa z pôvabných zorníc

Pestovanie vo vode

Ak ste sa rozhodli pre vodu, vázu s užším hrdlom do 2/3 naplňte vodou. Z cibule odstráňte všetky odumreté korene a vo váze ju umiestnime tak, aby sa nedotýkala vody. Vodu do vázy občas doplňte. Zornica bude rásť a kvitnúť aj bez ďalších zásahov.

Pestovanie v pôde

Ak vám je bližšie klasické pestovanie v črepníku s pôdou, cibuľu zasaďte tak, aby jej tretina bola nad pôdou. Takto zasadenú zornicu zalievajte len občas, až keď je stonka vysoká asi 10 cm, začnite zalievať pravidelne raz za týždeň a každé dva týždne prihnojovať tekutým hnojivom. Od zasadenia cibule musíte počkať 4 – 6 týždňov, kým zakvitne. Odkvitnuté kvety čo najskôr odrežte ostrým nožom aj s celou stonkou. Dávajte pritom pozor, aby ste nepoškodili listy alebo prípadný ďalší puk.

Keď odkvitne...

Cibule odkvitnutých rastlín nemusíte vyhadzovať. Po skončení zimy ich môžete zasadiť na polotienisté miesto v záhone, aby nabrali energiu a živiny na ďalšie kvitnutie. Na jar zalievajte viac, neskôr menej a od augusta vôbec, aby ožltli a odumreli listy. Po ich odumretí cibule dva mesiace – až do začiatku novembra skladujte v tme, pri teplote okolo 15 °C. Potom ich zasadením do novej zeminy znovu prebudíte k životu. Ak si to dobre načasujete, na Vianoce sa budete tešiť z nádherných kvetov.

Kvet zornice vo váze vydrží dlhšie, ak ho odrežete ešte pred začiatkom rozvíjania sa pukov. Pri kúpe rezaných kvetov dbajte na to, aby na každej stopke boli 3 – 4 nerozvinuté kvetné puky. Aby sa stonky vo vode nedelili a nerolovali, odporúča sa tesne nad miestom rezu omotať ich lepiacou páskou a takto upravené ponoriť do vody. Napriek páske zornica nasaje dostatok vody a dlho kvitne.